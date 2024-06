¡Dracarys con ‘La Casa del Dragón’! Estos son los mejores memes de la segunda temporada

house of drsgon La Casa de los Dragones regresa con los mejores memes del internet. (Foto: X)

Después de dos años, regresa la ‘danza de los dragones’ con la segunda temporada de House of the Dragons, precuela de Game of Thrones que se estrenó este domingo 16 de junio.

Y ante el primer episodio, los fans de la serie compartieron algunos memes e imágenes, donde mostraron su emoción por la secuencia de una de la series más esperadas del año.

Los mejores memes de House of Dragon

La Casa del Dragón está basada en la novela de George R.R Martin, Fuego y Sangre, la cual se encuentra ambientada 200 años antes de Juego de Tronos. En esta historia se cuenta la pelea interna de la Casa Targaryen.

Si aún no has visto el primer episodio de la segunda temporada, cuidado con las imágenes que podría haber spoilers, pero las risas no faltarán con los mejores memes del regreso de la ‘Danza de los Dragones’.

¿Cuántos capítulos tiene la nueva temporada de La Casa del Dragón?

La segunda temporada tendrá menos episodios que la primera, la historia de la casa Targaryen se contará en solo 8 capítulos.

El primero se estrenó el 16 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y así será cada domingo hasta el octavo capítulo el próximo 4 de agosto de 2024.

¿Dónde ver La Casa del Dragón?

La segunda temporada del spin-off de Game of Thrones está disponible únicamente a través de la plataforma Max.

La serie ha causado emoción entre sus seguidores, pues de acuerdo con la revista Variety, los episodios de la primera temporada tuvieron un costo de alrededor de 20 millones de dólares.

¿La Casa del Dragón estuvo en México?

Días previos a su estreno, el Castillo de Chapultepec amaneció con una bandera negra con el logo de la Casa Targaryen, de la serie, lo que generó molestia de las autoridades mexicanas.

Productores de la serie compartieron un video del Castillo de Chapultepec, donde se pudo ver la bandera negra que colgaba de las almenas con la imagen de un dragón.

Ante esto, las autoridades advirtieron que las imágenes fueron hechas con inteligencia artificial y que nunca se colocaron en el sitio.

Además, señalaron su molestia ante el uso de la campaña publicitaria en el castillo.

“Se informa que las imágenes son falsas, puesto que en ningún momento se han colocado banderas, pendones ni ningún otro material publicitario relativo a dicha producción sobre este inmueble”, se lee en el comunicado del INAH. “Por esta razón, la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH llevará a cabo las medidas legales conducentes, debido a que se trata de un uso indebido de imágenes de un monumento histórico”.