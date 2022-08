‘House of the Dragon’: El incestuoso árbol genealógico de los Targaryen

House of The Dragon estrenó su primer capítulo, y aunque nos quedamos con ganas de más dragones, la serie estableció el panorama de la precuela de Juego de Tronos.

La Casa del Dragón toma lugar aproximadamente 200 años antes de los eventos de la trama de Game of Thrones basándose específicamente en la casa de la familia Targaryen, cuyo personaje principal en GoT Daenerys Targaryen, interpretada por Emilia Clarke.

El linaje de los Targaryen se caracteriza por su cabellera blanca y que tienen el poder de dominar a una de las criaturas míticas más temidas en el mundo de Westeros: los dragones. Son la única familia que puede comunicarse con aquellas bestias y que, incluso, tienen la habilidad de resistir el fuego.

También son una de las familias más antiguas del mundo de George R. R. Martin, sobrepasando incluso a las casas Stark y Lannister.

Árbol genealógico de la casa Targaryen

Para que puedas entender la historia de la casa Targaryen, te dejamos un breve árbol genealógico que explica el origen de los miembros más importantes.

Es importante mencionar que hay un dicho dentro de la franquicia sobre la familia de cabellera blanca. Se dice que cada que nace un Targaryen los dioses lanzan una moneda al aire para ver cuál será su destino: de un lado se encuentra la grandeza y por el otro la locura imperdible.

Se tiene conocimiento que la familia Targaryen siempre ha tenido una estrecha relación con los dragones, incluso teniendo la habilidad de hablar Alto Valyrio que les permite comunicarse con sus bestias voladoras.

La conquista de Aegon Targaryen

La línea del tiempo de la dinastía Targaryen comienza a partir de la conquista de Poniente, continente en el que se desarrolla la mayor parte de la historia de Game of Thrones. Dicha epopeya fue protagonizada por uno de los miembros más importantes de la familia: Aegon.

La importancia de la conquista que realizó este personaje radica en las implicaciones que involucra el misticismo detrás de La Casa del Dragón, ya que obligó a todos los reinos a jurar lealtad hacia ellos. Tiempo después de haberse coronado como rey, Aegon tuvo un hijo con sus hermanas: Aenys y Maegor Targaryen.

El inicio de una nueva era

Aegon Targaryen perdió la vida a una edad relativamente avanzada y si bien su reinado fue largo y próspero, la familia de la Casa del Dragón no sabía lo que le esperaba.

El primogénito de Aegon, Aenys Targaryen, heredó el reinado y no supo cómo mantener a flote lo que había construido su padre. Sin embargo, al morir, su hermano Maegor sería quien asumiría el poder del reino y gobernaría con fuego y sangre.

El reinado de Maegor Targaryen fue conocido por su enorme crueldad, pero al paso del tiempo moriría misteriosamente sentado en el trono de hierro.

La era de House of The Dragon

Tras la muerte de Maegor, Jaehaerys Targaryen, hijo de Aenys, subiría al trono y reinaría por mucho tiempo hasta ser conocido como uno de los mejores reyes de Westeros.

Si no has visto el primer capítulo de House of the Dragon, a partir de aquí habrá spoilers muy explícitos.

Al morir Jaehaerys los eventos del spin-off comienzan a tener relevancia. Viserys (Paddy Considine) asume el trono de hierro.

Tras su coronación la pugna por el poder entre la familia Targaryen irá en escalada, pues el rey Viserys nombra a su hija mayor Rhaenyra como su única heredera, pero Daemon, tío de la joven, interpretado por Matt Smith, desea con ansias obtener el trono de hierro.

‘La Casa del Dragón‘ es una de las familias más longevas de ‘Game of Thrones‘. (Foto: Instagram / @houseofthedragonhbo)

La era de Game of Thrones

Casi dos siglos después de esta lucha real los eventos de la serie de Juego de Tronos comienzan a tomar su lugar.

Para este punto de la historia existió un rey que demostró la verdadera locura de la familia Targaryen y ocasionó que la dinastía llegará al fin de su época dorada. Se trata del apodado ‘Rey Loco‘ Aerys Targaryen II que desarrolló una fascinación por quemar vivos a sus súbditos.

El monarca se había alejado de todas las costumbres de sus antepasados, de hecho entre sus huestes ya ni siquiera tenía dragón alguno; sin embargo, los súbditos mantenían un temor latente hacia el linaje Targaryen debido al poder que esas criaturas habían otorgado a la familia real.

Después de la muerte del ‘Rey Loco‘, quien feneció por la espada de Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), se creía que el linaje Targaryen había terminado; sin embargo aún quedaban algunos miembros que cambiarían el rumbo de la historia de Westeros: Danerys, Rhaegar y Viserys.

Uno de ellos moriría, Rhaegar Targaryen (primogénito del rey Aerys II), pero engendraría a uno de los personajes más queridos de la serie: Jon Snow (Kit Harington), quien descubrirá su linaje hacia el ocaso de la serie.

Posteriormente su historia se conectaría con la de Danerys para acabar con el evento llamado ‘la larga noche‘.

Danerys (Emilia Clarke), la última Targaryen conocida, tras la muerte de su hermano Viserys, sería temida por los siete reinos que conforman el Poniente.

Su historia en Game of Thrones la seguiría mientras se abre paso a la capital de Westeros. Es importante señalar que desde desde los primeros capítulos de Game of Thrones, el regreso de los dragones se hace evidente, ya que tres huevos de dragones logran eclosionar lo cual no se había visto en años en el territorio.

‘Game of Thrones‘ se ha convertido en una de las franquicias más populares de HBO. (Foto: Instagram / @gameofthrones)

¿Hay más miembros Targaryen después de Daenerys y Jon?

Aún se desconoce si la historia de la familia Targaryen continuará en el mundo de Game of Thrones, ya que aún está pendiente la conclusión de la épica saga escrita por George R.R. Martin.

El escritor estadounidense aún no ha revelado si habrá algún atisbo de descendencia de la Casa del Dragón en los dos libros que faltan por publicarse, así que será necesario aguardar la espera al lanzamiento de dichos títulos.