‘House of the Dragon’ es el estreno más grande de cualquier serie original para HBO

'House of the Dragon' fue vista por cerca de 10 millones de personas en Estados Unidos (Foto: Instagram @houseofthedragonhbo)

El poder de la familia Targaryen en Westeros atrajo a 9 mil 986 millones de espectadores en el estreno de House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, tanto en HBO como en la plataforma de streaming HBO Max según los datos revelados por Warner Media a través de un comunicado.

El primer episodio logró la audiencia más grande para cualquier nueva serie original en la historia de HBO, por lo que marcó un récord en Estados Unidos y registró aumentos en las transmisiones simultáneas. Hasta su final –el próximo 23 de octubre– se estrenará un capítulo cada semana.

El estreno de ‘House of the Dragon’ en redes sociales

De acuerdo con la compañía, la llegada de la serie ha sido un éxito rotundo en redes sociales ya que los seguidores hablaron de ella, por lo que el domingo fue el tema de tendencia que más tiempo ocupó las miradas en Twitter, con el número uno durante 14 horas seguidas. Asimismo, la creación de George R.R. Martin fue el primer lugar en las tendencias de Google.

“Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar con nosotros a Westeros anoche. House of the Dragon cuenta con un elenco y un equipo increíblemente talentosos que pusieron su corazón y alma en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores. Espero compartir con el público qué más tienen reservado George (R.R. Martín), Ryan (Condal) y Miguel (Sapochnik) para esta temporada”, expresó Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max.

Los números de ‘Game of Thrones’ también incrementaron

Tal vez quisiste dar un repaso para ponerte al día y no pasar ningún detalle desapercibido, pero no fuiste a la única persona que lo hizo. Se reportó que la serie original también tuvo mayores vistas, por lo que terminó su semana más fuerte en HBO Max hasta la fecha gracias a un periodo de siete semanas de crecimiento.

Su promedio semanal en agosto fue superior en casi un 90 por ciento al mes junio que a su vez ya había rebasado por cerca del 50 por ciento en julio.