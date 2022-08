‘House of The Dragon‘: Capítulos que debes ver para entender a los Targaryen

La serie de ‘House of The Dragon‘ se estrenará exclusivamente por HBO Max. (Foto: Instagram / @houseofthedragonhbo)

Este 21 de agosto se estrena la serie House of The Dragon, cuya historia se desarrolla 200 años antes de los eventos que tomaron lugar en su producción predecesora Game of Thrones.

El universo de Juego de Tronos se expande con la llegada de su primer spin off, el cual será una serie precuela que explorará la vida de la familia Targaryen. Aquel linaje capaz de resistir quemaduras de fuego e incluso domar enormes criaturas: los dragones.

Lo que se sabe de está familia es gracias a la madre de los dragones, Daenerys Targaryen, que fue interpretada por Emilia Clarke durante casi diez años.

Aquella familia ficticia de cabellera blanca gobernó el mundo de Game of Thrones por muchos años, gracias a su astucia y el poder de sus dragones. Sin embargo, su tiempo en el trono llegó al final con la muerte de Aerys II Targaryen; algo que se menciona desde la serie original.

Capítulos que debes ver para entender a los Targaryen

Para que puedas disfrutar de la serie House of The Dragon sin inconveniente, HBO Max lanzó un listado de los episodios clave de Game of Thrones que te podrían ayudar a entender la historia del linaje domador de dragones.

Temporada 1, capítulo 10

Fire & Blood

Se trata del épico final de temporada de la primera entrega de Juego de Tronos que muestra la caída del rey del norte a manos de la familia Lannister. Sin embargo muestra un punto clave para el personaje de Emilia Clarke, el nacimiento de sus dragones que la seguirán por el resto de la entrega.

Temporada 3, capítulo 4

And Now His Watch has Ended

El capítulo muestra un cambio importante en las alianzas de los personajes principales, pero su clímax se centra en la revelación de Daenerys Targaryen. Aquel personaje apodado Khaleesi revela que puede comunicarse con sus dragones y darles ordenes como sus antecesores que veremos en House of The Dragon.

Temporada 4, capítulo 1

Two Swords

El inicio de la cuarta temporada muestra fuertes revelaciones con la familia Stark, pero desencadena una serie de detalles importantes de la relación entre Daenerys y sus tres dragones que para este punto de la han crecido bastante.

Temporada 6, capítulo 2

Home

En esta fase de la serie, se reciente la pérdida de uno de los héroes más populares o eso creían. Por otra parte, se hace una revelación sobre el estado de uno de los personajes principales. Mientras tanto, los dragones de la Targaryen son liberados de su cautiverio.

Temporada 7, capítulo 2

Stormborn

Se trata de uno de los capítulos claves para el final de la serie, ya que existe un choque entre el personaje de Emilia Clarke y una de las pocas hechiceras que existen dentro de la producción.

Temporada 7, capítulo 4

The Spoils of War

Se emprende una de las guerras más memorables de Game of Thrones. En este episodio vemos el choque entre las fuerzas de Daenerys contra uno de los miembros más despreciables de la familia Lannister. Aquí se demostrará la magnitud del poder de los dragones.

Temporada 8, capítulo 5

The Bells

Uno de los capítulos más intensos de la serie que demuestra la importancia y poder de la ‘madre de los dragones‘ para la capital de Westeros. El largometraje expone el alcance destructivo del último dragón de Daenerys Targaryen.

Temporada 8, capítulo 6

The Iron Thron

El capítulo final de la saga de Game of Thrones revela el potencial del linaje de los Targaryen, pero con una conclusión que deja las semillas para un futuro próspero.

¿Cuándo se estrena House of The Dragon?

La serie se estrenará exclusivamente por la plataforma de streaming de HBO Max el próximo 21 de agosto a las 20:00 h, y contará con diez capítulos para su primera temporada, sin embargo aún no hay atisbos o pistas sobre una segunda entrega.