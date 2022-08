‘House of The Dragon‘: Todo lo que necesitas saber antes de ver el spin-off de ‘Juego de Tronos’

La serie ‘House of The Dragon‘ se estrenará exclusivamente en HBO Max. (Foto: Instagram / @houseofthedragonhbo)

Si fuiste amante de la trama de Juego de Tronos (Game of Thrones) seguramente esperas con ansias el regreso del mundo ficticio de Westeros y sus dragones a la pantalla con el estreno de House of The Dragon, una historia que toma lugar años antes de lo que ya hemos visto en pantalla durante las ocho temporadas de la exitosa producción que comenzó en 2011.

House of The Dragon regresa de la mano de su creador, el escritor George R.R. Martin y del guionista Ryan Condal con una nueva serie que promete ser igual de impresionante que su predecesora; no será la única producción derivada de Game of Thrones, se ha confirmado la llegada de más de un spin-off del universo ficticio de Westeros, siendo el más llamativo la serie secuela de Jon Snow.

Gracias a los adelantos de este proyecto hemos podido apreciar la llegada de nuevos dragones, como los que vimos acompañados del personaje de Emilia Clarke hace un par de años.

¿Qué necesito saber para ver ‘House of The Dragon’?

Lo primero que debes de saber es que en la serie no aparecerán los personajes que hemos conocido en la entrega anterior, los eventos de está historia ocurren 200 años antes de la concepción de Danerys Targaryen y Jon Snow.

House of The Dragon se enfocará en la historia de una de las familias más poderosas del canon: los Targaryen. Aquel linaje que se caracteriza por portar una cabellera rubia, casi blanca, y el poder resistir el fuego; también se les conoce por ser portadores de dragones, la única familia capaz de adiestrar y montarlos.

Dentro de la serie de Game of Thrones pudimos ver un poco de está familia, desde el inicio de la serie se habla de Aerys Targaryen. Aquel ‘Rey Loco‘ que no soltaba el trono de hierro y destruía a sus oponentes quemándolo vivo. De igual manera pudimos ver al personaje de Emilia Clarke, la ‘madre de los dragones’, pelear por llegar a la capital de Westeros.

La serie mostrará el momento de la historia en el que el reinado de los Targaryen todavía no sucumbía a la locura y eran respetados por todas las otras familias del reino. También veremos más dragones de los que se presentaron dentro de Game of Thrones.

A pesar de saber el contexto del que se generará la serie, aún no se tiene mucha información de cuál va ser la trama que seguirán los personajes.

El elenco de la serie tiene participaciones estelares de actores que ya han salido en la pantalla grande como Matt Smith que será uno de los Targeryen de la mano con Paddy Considine y Emma D’Arcy. También veremos la participación de Olivia Cooke como la hija de la ‘mano del rey’ de aquel momento.

La ‘mano del rey’ hace referencia al puesto ficticio que tienen ciertos personajes del mundo de Game of Thrones, se trata del consejero directo del rey que lo ayuda a tomar las decisiones que afectarán a todo el mundo medieval de ‘Westeros‘.

¿De dónde salió la historia de ‘House of Dragon’?

La inspiración para está historia ha salido de los libros escritos por George R.R. Martin, específicamente uno: Fuego y Sangre (2018). El libro explica a groso modo cómo fue el reinado de la dinastía Targeryen durante su apogeo.

Sin embargo, de acuerdo con el medio IGN los creadores de la serie han confirmado que los eventos de House of The Dragon solamente tomaran como inspiración la novela y en cambio contaran una historia diferente a la que presentó George R.R. Martin en 2018.

¿Cuándo se estrena ‘House of Dragon’?

Podrás disfrutar de la serie dentro de la plataforma de HBO Max el próximo 21 de agosto, cuando estará disponible el primer episodio.

La temporada contará con 10 capítulos semanales que saldrán a la luz cada domingo. Se desconoce si habrá una segunda entrega de House of The Dragon.