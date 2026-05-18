Final de ‘The Boys’: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el último capítulo de la serie?

Estos son los detalles del estreno del octavo y último episodio de 'The Boys'. (Foto: Amazon Prime Video/Press/IAGemini)

El final de la serie The Boys llega con el estreno del octavo y último episodio de la temporada 5, donde se cierra la trama de ‘Los 7’ y de Butcher, líder del grupo que los enfrenta.

Aunque la quinta entrega ha sido criticada por la audiencia, Eric Kripke, creador de The Boys, defendió el desenlace de la historia: “En ningún momento durante la escritura pensé: ‘Ah, sí, estamos haciendo episodios de relleno. ¿Y qué?’. Todos creíamos que estábamos profundizando en detalles (...) ¿Qué esperan? ¿Acaso una gran escena de batalla en cada episodio?“, declaró para Variety.

Consecuentemente, los fans se polarizaron ante el cierre de una de las series más populares de los últimos años y mientras esperan el estreno, te revelamos los detalles como fecha, hora y la posible trama del capítulo final de The Boys.

Los 'héroes' de Vought vuelven para la temporada 5 de 'The Boys'. (Foto: Prime Video Press)

¿Cuándo y a qué hora se estrena el último capítulo de ‘The Boys’?

El lanzamiento mundial del episodio 8 de la temporada 5 de The Boys está programado para el miércoles 20 de mayo.

La hora de estreno para México es a las 2:00 a.m. del tiempo del centro, así que deberás madrugar para evitar cualquier riesgo de exponerte a spoilers en redes sociales.

¿Dónde ver el episodio final de ‘The Boys’?

La serie es considerada una de las más famosas a nivel internacional gracias a su contenido satírico sobre la política estadounidense y el mundo de los superhéroes contado en cómics y películas.

Gracias a esta popularidad, el final de The Boys llega a los cines el mismo 20 de mayo, aunque los horarios aún están por revelarse.

Si no quieres acudir al cine para ver el desenlace del programa, entonces podrás disfrutarlo en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, la cual requiere una suscripción de pago.

‘The Boys’ en cines: ¿Dónde ver el último capítulo en la pantalla grande?

El episodio final de la serie va a tener funciones especiales en la cadena Cinépolis, dentro de sus salas 4DX.

La fecha de estreno es el 20 de mayo y recientemente la empresa de entretenimiento anunció que los boletos se ponen a la venta ese mismo día, pero aún no revela los horarios.

El costo de los boletos es de General adulto en $197 MXN y de niño en $177 MXN. En caso de adquirirlos en la app, página web o maquinitas ubicadas en las sucursales, entonces Cinépolis suma una comisión por servicio de $6 MXN.

El último episodio de 'The Boys' tiene proyecciones en el cine. (Foto: Amazon Prime Press Room/ChatGPT)

¿De qué podría tratar el último capítulo de ‘The Boys’?

En el penúltimo episodio de The Boys vimos al grupo buscar una manera de derrotar a Homelander, ahora apoyados por Sister Sage, aunque resulta de poca utilidad debido a su apatía por encontrar o replicar el Compuesto V.

También se mostró cómo la relación entre Soldier Boy y Homelander se deterioró a tal grado que terminaron en una discusión y posteriormente en una pelea.

Ryan brilla por su ausencia, Starlight no apoya demasiado al grupo y, mientras tanto, Homelander descubre la base de ‘Los chicos’ y mata a Frenchie. Aunque la escena no se mostró directamente, el superhéroe lo perforó en el vientre con su mano y él alcanzó a despedirse de Kimiko después de decirle que la amaba.

Estos conflictos dejan a los personajes en un punto sin retorno. Kimiko buscaría vengarse por el asesinato de su amado y más con el posible desarrollo de un nuevo poder: eliminar el Compuesto V de la sangre. En caso de conseguirlo, podría convertir a Homelander en un humano común.

Otra de las teorías planteadas por los fans es que Soldier Boy debilita a su enemigo con uranio lo suficiente para que Butcher finalmente acabe con él y consuma su venganza por la pérdida de su esposa, Becca.

Una teoría más apunta a que Ryan, tras ser golpeado y humillado por Homelander, buscará la manera de derrotarlo para siempre… y lo conseguirá.

'The Boys' termina en esta quinta temporada. (Foto: Cortesía Prime Video).

¿Cuáles son las diferencias del cómic con la serie ‘The Boys’ para el final?

The Boys está basada en la historia de los cómics escritos por Garth Ennis e ilustrados por Darick Robertson.

Aunque todavía no se estrena el último episodio, ya existen diferencias importantes en la trama de la serie que modificaron el final original.

Una de ellas, y la más importante, es que en las historietas Black Noir, el original, continúa con vida y resulta ser un clon de Homelander con la suficiente fuerza para someterlo y vencerlo, revelando así que el super fue creado como una medida de contención luego de que terminara atacando al Gobierno de Estados Unidos en la Casa Blanca.

Butcher pierde la cordura al intentar matar a todos los superhéroes, incluidas sus amigas Kimiko y Starlight, y en el proceso termina por asesinar a Frenchie y Mother’s Milk.

El enfrentamiento final ocurre con Hughie, quien derrota a su antiguo amigo para después arrepentirse por la carnicería desatada.