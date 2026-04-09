Creador de ‘The Boys’ explica la muerte de un miembro de ‘Los Siete’ en la temporada 5

El guionista y director Eric Kripke es el creador de 'The Boys' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Ovidiu Hrubaru/Shutterstock.com, Amazon Prime Video, IA Gemini).

La temporada final de The Boys arrancó con una de sus decisiones más contundentes: la muerte de un miembro de ‘Los Siete’ desde el primer episodio.

El giro, que marca rápidamente el tono de la quinta temporada de la serie, responde a una estrategia narrativa deliberada para elevar el riesgo desde el inicio y dejar claro que ningún personaje está a salvo.

El creador de la serie, Eric Kripke, explicó que esta decisión no fue inmediata ni sencilla. En entrevistas recientes, el showrunner detalló que existían otras rutas para el personaje, pero el equipo de guion impulsó un cambio que tdefinió el arranque de la temporada y su apuesta por un cierre más agresivo.

¿Por qué muere un personaje de ‘Los Siete’ de ‘The Boys’ temporada 5?

(ALERTA DE SPOILER) En los minutos finales del primer episodio, muere A-Train, luego de que Homelander lo persigue y lo ejecuta tras una serie de traiciones.

Kripke reconoció que inicialmente no quería eliminar al personaje tan pronto. “Me resistía a matarlo tan temprano. Era un poco aterrador hacerlo tan pronto”, declaró en entrevista con The Hollywood Reporter.

El plan original contemplaba un desarrollo más largo, incluso con una posible integración más profunda con el grupo protagonista.

Sin embargo, el equipo de escritores presionó para adelantar el momento. “Ellos insistieron: ‘Sigues diciendo que nadie está a salvo… entonces tienes que demostrarlo desde el primer episodio’”, relató.

La propuesta convenció al creador al establecer una regla clara para el resto de la temporada: cualquier personaje puede caer en cualquier momento.

El resultado fue una reconfiguración del arco narrativo de A-Train. Lo que iba a ser una historia de varios episodios se condensó en una despedida inmediata, diseñada para funcionar como cierre emocional dentro del estreno de The Boys.

El arco de redención de A-Train: Del accidente inicial a su muerte como héroe

La construcción del personaje juega un papel central en la decisión. A-Train fue presentado como un superhéroe irresponsable que mata accidentalmente a una mujer, detonando la trama principal de la serie. Su muerte retoma ese punto de origen.

Kripke explicó que el equipo buscó un cierre simétrico: “La primera vez que lo conocemos, atraviesa a una mujer sin importarle. La última vez, evita hacerlo con cuidado”. El contraste subraya su transformación.

En entrevista con Polygon, el creador detalló que esta elección permitió mostrar su evolución humana: “Realmente subraya en quién se convirtió. Aunque le costó la vida, salió como un héroe”.

El momento también resuelve un reto narrativo. Según el propio Kripke, A-Train debía cometer un error para que Homelander pudiera alcanzarlo, ya que en teoría es más rápido. La solución no fue un fallo físico, sino una decisión moral.

‘The Boys’ termina en la quinta temporada

La muerte temprana de A-Train se alinea con la lógica de una temporada final que apuesta por riesgos más altos. Kripke ha insistido en que este cierre permite decisiones que no serían posibles en entregas anteriores.

“Nadie está a salvo, puedes tener grandes muertes y giros emocionales enormes”, explicó en Polygon. Este enfoque también responde a la presión que implica cerrar una serie con alta expectativa.

El propio creador admitió que el mayor temor no es la reacción inmediata, sino el juicio retrospectivo. “Seguiré aterrorizado hasta que salga el episodio final… muchas series son juzgadas por su final”, afirmó.

Esa preocupación también apareció en otra conversación con The Hollywood Reporter, donde señaló que cerrar la historia representa un reto mayor que construirla: “Es muy difícil lograr un buen final… estás intentando asegurar el legado de la serie”.

Temporada 5 de ‘The Boys’: Fechas, historia y cuándo se estrena el capítulo final

La quinta temporada de The Boys se estrenó el 8 de abril de 2026 mediante la plataforma de Prime Video con un lanzamiento doble. La estrategia semanal contempla ocho episodios hasta el cierre definitivo el 20 de mayo. El calendario confirmado de capítulos restantes es el siguiente:

15 de abril de 2026: episodio 3

22 de abril de 2026: episodio 4

29 de abril de 2026: episodio 5

6 de mayo de 2026: episodio 6

13 de mayo de 2026: episodio 7

20 de mayo de 2026: episodio final

La trama sitúa a los personajes en un escenario extremo con Homelander en control total. Varios integrantes del equipo aparecen detenidos en un “campo de libertad”, mientras otros intentan reorganizar la resistencia.

Kripke adelantó que el desenlace se centrará en conflictos directos entre personajes más que en grandes batallas. “No hay escenas masivas… hay muchas confrontaciones muy directas”, explicó en declaraciones retomadas por Deadline.

El creador también definió el tono emocional del cierre: “Espero que sea catártico y emocionalmente satisfactorio, pero estoy un poco aterrado”, aceptó.