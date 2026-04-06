Nueva serie de ‘Malcolm in the Middle’: Fecha de estreno, horario, capítulos, reparto y más

'Malcolm el de enmedio' regresa como una miniserie con gran parte del reparto original. (Fotos: Disney + / iA Gemini).

“La vida es injusta”, aunque al menos nos dio el regreso de Malcolm el de enmedio, una de las comedias televisivas más recordadas de los años 2000 que, dos décadas después de su final, regresa con una nueva producción que retoma a la familia Wilkerson en una etapa distinta de sus vidas.

El reboot Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair marca el reencuentro de varios integrantes del elenco original y recupera el universo caótico que convirtió al programa en una referencia de la comedia televisiva.

La historia sitúa a Malcolm (Frankie Muniz) como adulto, con una vida aparentemente estable lejos de su familia, hasta que un evento inesperado lo obliga a regresar al entorno del que se había mantenido distante durante años.

Así que ¡el futuro es hoy! ¿Oíste viejo?

'Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair' se estrena en abril de 2026. (Foto: Disney +).

Fecha de estreno de ‘Malcolm el de enmedio’ 2026 y dónde ver la nueva serie

El estreno de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair está programado para el 10 de abril de 2026 en la plataforma Disney+ a nivel internacional.

En Estados Unidos, el lanzamiento forma parte del catálogo de Hulu y Hulu on Disney+.

¿Cuantos capítulos tiene ‘Malcolm in the Middle’ 2026?

El proyecto fue concebido como una miniserie de cuatro episodios, cada uno de aproximadamente media hora.

La serie original Malcolm in the Middle (2000-2006) tuvo siete temporadas y 151 episodios, los cuales se encuentran actualmente disponibles en Disney+; la producción acumuló siete premios Emmy, además de múltiples nominaciones a los Globos de Oro.

Tráiler: ¿De qué trata el reboot de ‘Malcolm el de enmedio’?

La nueva historia retoma al protagonista años después del final de la serie. Malcolm ha construido una vida lejos de la dinámica familiar que definió su infancia.

En el adelanto de la serie, el personaje describe esa situación con una frase que refleja su decisión: “Mi vida es fantástica ahora. ¡Solo tenía que alejarme de mi familia!”.

La tranquilidad termina cuando sus padres organizan la celebración por su 40 aniversario de bodas y exigen su presencia.

Ese reencuentro vuelve a colocar al personaje en el centro del caos familiar. En el tráiler, Lois expresa su molestia por la distancia que su hijo genio ha mantenido: “Malcolm se ha estado escondiendo intencionalmente de esta familia durante años”.

La reunión también incorpora a Leah, la hija de Malcolm, lo que introduce una nueva generación dentro de la historia.

Reparto del revival de ‘Malcolm el de enmedio’: Todo el elenco original que regresa y los nuevos personajes

La miniserie reúne a varios integrantes del elenco original que interpretaron a la familia Wilkerson:

Bryan Cranston como Hal

como Hal Jane Kaczmarek como Lois

como Lois Frankie Muniz como Malcolm

como Malcolm Justin Berfield como Reese

como Reese Christopher Masterson como Francis

como Francis Emy Coligado como Piama

como Piama Craig Lamar Traylor como Stevie Kenarbin

como Stevie Kenarbin Gary Anthony Williams como Abraham “Abe” Kenarban

como Abraham “Abe” Kenarban Meagen Fay como Gretchen Mannkusser

como Gretchen Mannkusser Todd Giebenhain como Richie

como Richie Drew Powell como cadete Drew

como cadete Drew Arjay Smith como cadete Finley

como cadete Finley John Marshall Jones como Brian (en la serie original salió en 1 episodio como un oficial).

'Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair' tendrá cuatro capítulos. (Foto: Disney +).

También hay nuevos integrantes del elenco, la ausencia más notable es la de Erik Per Sullivan, actor que interpretó a Dewey hace 20 años y ahora es interpretado por Caleb Ellsworth-Clark:

Caleb Ellsworth-Clark como Dewey

como Dewey Vaughan Murrae como Kelly

como Kelly Kiana Madeira como Tristan

como Tristan Keeley Karsten como Leah

como Leah Anthony Timpano como Jamie

como Jamie Jett Klyne como Jason

como Jason Erik Gow como Glenn

como Glenn Sari Mercer como Gigi

como Gigi Neil Charlesworth como un oficial

como un oficial Will E. McDonald como sargento instructor rosa

Erik Per Sullivan no quiso regresar a 'Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair'. (Foto: Shutterstock).

El proyecto cuenta con el regreso de Linwood Boomer, creador de la serie original, como guionista y productor ejecutivo. También participan como productores ejecutivos:

Bryan Cranston

Tracy Katsky

Gail Berman

Arnon Milchan

Yariv Milchan

Natalie Lehmann

La dirección de los cuatro episodios está a cargo de Ken Kwapis, quien también funge como productor ejecutivo. La producción corre a cargo de Disney Branded Television, 20th Television y New Regency.

¿Por qué el actor original de Dewey no regresó a la serie de ‘Malcolm’?

“Nunca esperamos nada de él y aún así logra decepcionarnos”... En realidad el actor Erik Per Sullivan está cumpliendo los sueños de su personaje Dewey, que también era un genio.

Jane Kaczmarek dijo en entrevista con el diario británico The Guardian que Erik Per Sullivan rechazó regresar a Malcolm porque está centrado en sus estudios en Harvard: “Está estudiando a Dickens y es un estudiante increíble… le ofrecieron muchísimo dinero para regresar y él simplemente dijo: ‘No, gracias’”.

Bryan Cranston agregó en el pódcast Fly on the Wall: “Hablé con Erik y le dije: ‘¡Tenemos el show! Va a volver’. Él respondió: ‘Eso es fantástico’. Le dije que esperábamos contar con él, pero él fue muy claro y me dijo que no, que no le interesaba, aunque le parecía genial que el proyecto siguiera adelante".

Malcolm el de enmedio trae de regreso a gran parte del elenco original. (Foto: Disney +)

¿Cómo nació el revival de ‘Malcolm el de enmedio’?

El regreso de la serie comenzó a tomar forma después de que Frankie Muniz mencionó en redes sociales la posibilidad de volver a reunir a los personajes.

El actor explicó en entrevista con The Guardian que la reacción del público lo sorprendió: “Dije casualmente en un tuit que sería ‘muy genial’ volver a ver a los personajes y no podía creer la respuesta. Me sorprendió”.

Muniz también relató que el alcance internacional de la serie fue algo que descubrió con los años: “Una de las cosas más locas fue la primera vez que fui al extranjero. No tenía idea de que la gente conocía la serie allí (...) Estaba en Ginebra caminando con mi novia y la gente nos miraba. Al final literalmente nos perseguían por la calle”.

Según Muniz, reacciones similares ocurren en distintos países: “Cuando estoy en Europa o en México o en Centroamérica, la gente ama tanto la serie que a veces pienso: ‘¿Qué está pasando?’”.

Bryan Cranston impulsó el regreso de Hal

De acuerdo con Muniz, el revival tomó forma después de una conversación con Bryan Cranston, quien interpretó al padre de la familia.

El actor recordó esa charla durante su entrevista con The Guardian: “Recuerdo que Bryan dijo algo como: ‘No hay un papel que quisiera volver a interpretar más que Hal’. Así que él tomó la iniciativa”.

Cranston también ha explicado que el trabajo en la serie fue una de las experiencias más importantes de su carrera: “Fueron siete grandes años de mi vida… no hay mejor trabajo que ir a trabajar pensando en cómo ser divertido”, afirmó al mismo medio.

El actor recordó además algunas de las escenas físicas que realizó durante la producción original: “Estuve cubierto de pintura azul, me ataron al frente de un autobús y tuve 60 mil abejas encima. Incluso me picaron en la entrepierna”.