¿Cuándo se estrena el reboot de ‘Malcolm, el de en medio’? Tráiler revela que su vida ‘es fantástica’

La nueva serie de 'Malcolm, el de en medio' se estrena en 2026. (Fotos: Hulu).

¡El futuro está aquí, viejo! El regreso de Malcolm, el de enmedio a las pantallas después de 16 años ya tiene fecha de estreno y algunas pistas sobre el destino de la familia Wilkerson.

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair es un reboot producido por 20th Television y New Regency para Hulu y marca el retorno de una de las comedias más reconocidas de la televisión de inicios de los años 2000.

La plataforma lanzó este lunes el adelanto donde vemos algunas escenas de la serie limitada en la que regresa gran parte del elenco principal. El avance muestra a Frankie Muniz retomando el papel de Malcolm Wilkerson, ahora adulto y con una hija, en una historia que vuelve a colocar al personaje en el entorno familiar del que se había mantenido alejado durante más de una década.

¿Cuándo se estrena el revival de ‘Malcolm, el de enmedio’ en 2026?

De acuerdo con un comunicado de Hulu, Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair llega al streaming el 10 de abril de 2026. El proyecto está concebido como una serie limitada de cuatro episodios, no como una temporada tradicional.

El estreno se realizará en Hulu y Hulu on Disney+ para los suscriptores con paquete en Estados Unidos, mientras que de forma internacional estará disponible a través de Disney+.

Mientras tanto, en Disney+ puedes refrescar la memoria con las siete temporadas de la serie que se emitió de 2000 a 2006.

La fecha de estreno de la serie de Malcolm es el 10 de abril de 2026. (Foto: press.hulu.com).

Primer tráiler: ¿De qué trata ‘Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair’?

La serie original Malcolm in the Middle se transmitió durante siete temporadas y acumuló 151 episodios. A lo largo de su emisión obtuvo siete premios Emmy y múltiples nominaciones a los Globos de Oro, además de consolidarse como una referencia dentro de la comedia televisiva de principios de siglo.

Era cuestión de tiempo para la llegada de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, la cual se sitúa 16 años después del final de la serie original. El famoso krelboyne ha construido una vida lejos de su familia, decisión que incluye mantener distancia física y emocional durante más de una década.

El tráiler inicia con Malcolm declarando: “Mi vida es fantástica ahora. ¡Solo tenía que alejarme de mi familia!”. Situación que no le agrada a su madre, quien regaña a sus otros hijos: “Malcolm se ha estado escondiendo intencionalmente de esta familia durante años”.

Esa aparente estabilidad se rompe cuando Hal y Lois, interpretados nuevamente por Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, lo obligan a regresar para asistir a la fiesta por su 40 aniversario de bodas.

La historia se desarrolla alrededor de ese reencuentro, con Malcolm enfrentando nuevamente las dinámicas que marcaron su infancia, ahora desde una perspectiva adulta y acompañado de su hija.

El adelanto también deja ver que, pese al paso del tiempo, las tensiones y conflictos familiares continúan siendo el motor principal del relato, con Malcolm nuevamente “en medio” de las decisiones y enfrentamientos del clan Wilkerson.

En el tráiler, también vemos a Emy Coligado en su papel de Piama Tananahaakna, quien aparentemente sigue casada con Francis pese a los augurios de su madre.

Malcolm se reúne con su familia para el aniversario de sus padres. (Foto: Captura de pantalla / YouTube Hulu).

Elenco confirmado: ¿Quién regresa y quiénes se suman a ‘Malcolm, el de en medio’ 2026?

El reparto del reboot de Malcolm, el de en medio incluye a casi todo el elenco principal de la serie original. Además de Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, el proyecto confirma el regreso de:

Justin Berfield como Reese

como Reese Christopher Kennedy Masterson como Francis

como Francis Emy Coligado como Piama

En el caso de Dewey, el personaje será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark, quien toma el relevo de Erik Per Sullivan, actor que participó en la serie original y se lo “comieron los gatos”... o algo así: decidió no regresar para esta nueva etapa porque se ha dedicado a sus estudios universitarios.

Entre los nuevos integrantes del elenco se encuentran Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm; Vaughan Murrae como Kelly, el hermano menor del protagonista; y Kiana Madeira como Tristan, la novia de Malcolm.

El proyecto cuenta con el regreso de Linwood Boomer, creador de la serie original, quien participa nuevamente como guionista y productor ejecutivo. A él se suman Bryan Cranston, Tracy Katsky, Gail Berman y los productores de New Regency, Arnon Milchan, Yariv Milchan y Natalie Lehmann, también como productores ejecutivos.

La dirección de los cuatro episodios está a cargo de Ken Kwapis, quien además funge como productor ejecutivo. La producción corre a cargo de Disney Branded Television, 20th Television y New Regency, consolidando una estructura similar a la de otras series limitadas recientes de la plataforma.

Con información de EFE