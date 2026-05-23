Muere Stewart McLean, actor de ‘Arrow’, tras ser reportado como desaparecido en Canadá: ¿Qué se sabe?

Stewart McLean, actor canadiense de Virgin River y Arrow, murió en Lions Bay tras varios días desaparecido. Autoridades de Canadá investigan el caso como homicidio. [Fotografía. ChatGPT]

Stewart McLean, actor canadiense reconocido por participar en series como Virgin River, Arrow y Supernatural, fue encontrado muerto en Lions Bay de la Columbia Británica en Canadá, varios días después de ser reportado como desaparecido.

Familiares y conocidos dejaron de tener contacto con Stewart McLean desde el 15 de mayo, situación que provocó que autoridades canadienses activaran una investigación por desaparición días más tarde.

Posteriormente, el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios de Canadá (IHIT, por sus siglas en inglés) confirmó que localizaron los restos del actor en Lions Bay y que el caso pasó oficialmente a ser investigado como homicidio.

¿Qué ocurrió la desaparición de Stewart McLean en Canadá?

Las autoridades canadienses informaron que Stewart McLean fue visto por última vez el 15 de mayo en su residencia ubicada en Lions Bay, una comunidad cercana a Vancouver, en Columbia Británica.

Después de varios días sin contacto con familiares, amigos y compañeros de trabajo, la Real Policía Montada de Canadá recibió el reporte de desaparición el 18 de mayo.

Tras activarse la búsqueda, agentes de la policía, equipos forenses y grupos de rescate realizaron operativos en distintas zonas cercanas como Crystal Falls, Brunswick Beach y Tunnel Point. En las labores también participaron unidades caninas y especialistas forenses.

El 20 de mayo, el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios de Canadá tomó control del caso después de que las autoridades encontraron evidencia que llevó a los investigadores a considerar que Stewart McLean “fue víctima de homicidio”.

“A medida que avanza la investigación, los investigadores de homicidios están trabajando para recopilar y analizar pruebas, revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y realizar entrevistas para elaborar una cronología de las actividades del Sr. McLean anteriores al 15 de mayo de 2026”, señaló la agente Esther Tupper en un comunicado.

Hasta el momento, la policía canadiense no reveló posibles sospechosos del homicidio ni detalles oficiales sobre la causa de muerte o el posible móvil del crimen.

La muerte de Steward McLean también fue anunciada por su representante. [Fotografía. Jodi Caplan/Facebook]

¿Qué personajes interpretó Stewart McLean?

Stewart McLean desarrolló gran parte de su carrera en producciones grabadas en Vancouver y otras zonas de Columbia Británica. El actor también aparecía acreditado en algunos proyectos como “Stew McLean”.

Entre sus trabajos más conocidos aparecieron series como Virgin River, Arrow, Supernatural, Travelers y Beyond, además de otros proyectos televisivos filmados en Canadá.

Uno de sus trabajos más recientes ocurrió en Virgin River, serie de Netflix donde interpretó a un cliente de bar en una temporada estrenada durante 2026. Esa participación se convirtió en uno de sus últimos trabajos en televisión.

En Arrow, serie basada en personajes de DC Comics protagonizada por Stephen Amell como Oliver Queen, Stewart McLean interpretó a un personaje identificado como “Gangbanger” en el episodio “A Matter of Trust”, perteneciente a la quinta temporada.

El actor también apareció en proyectos como Happy Face, Murder in a Small Town y The Killer Inside: The Ruth Finley Story. Además de actuar, acumuló créditos como productor en producciones canadienses.

Tras conocerse su muerte, personas cercanas a la industria televisiva de Vancouver, como la representante Jodi Caplan, integrantes de Lucas Talent Inc. y distintos directores de casting, destacaron el profesionalismo y trayectoria de Stewart McLean dentro de la televisión canadiense.

“Siempre fue un placer trabajar con él: dedicado, profesional, entusiasta e infinitamente divertido. Muchos directores de casting se pusieron en contacto para compartir sus condolencias con la familia de Stew y con nuestra agencia”, comentó Jodi Caplan, representante de Stewart McLean.