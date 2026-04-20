Muere Patrick Muldoon, actor de ‘Días de nuestras vidas’, a los 57 años; lo encontraron inconsciente tras tomar café

Patrick Muldoon, actor de Days of Our Lives y Starship Troopers murió inesperadamente a los 57 años: fue encontrado sin vida en su casa, tras tomar café e ir a darse un baño.

Dos días antes de su muerte, Muldoon celebró su participación como productor ejecutivo en una nueva película llamada Kockroach, protagonizada por Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz y Alec Baldwin, la cual se encuentra en etapa de filmación en Australia. “Estoy muy emocionado de ser parte de este increíble proyecto“, escribió en Instagram.

Alison Sweeney, actriz de Días de nuestras vidas, escribió en X: “Es una noticia realmente desgarradora. Pat era una persona única: dotado de un talento extraordinario, infinitamente amable y de un espíritu generoso. Tuve la gran suerte de trabajar con él cuando empecé en Days; me hizo sentir a gusto desde el primer momento. Cada día aportaba al trabajo su encanto y su sentido del humor únicos. Un tipo con un talento auténtico, a quien echaremos profundamente de menos”.

¿De qué murió Patrick Muldoon?

El actor de Salvados por la campana murió de un ataque cardíaco la mañana del 19 de abril, informó Deadline. Su hermana Shana Muldoon-Zappa detalló a TMZ que el actor se encontraba en su domicilio en Beverly Hills cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con Shana, tras tomar café con su pareja, Muldoon se dirigió a ducharse. Al notar que tardaba más de lo habitual, ella acudió a revisarlo y lo encontró inconsciente en el baño. Paramédicos acudieron al lugar e intentaron reanimarlo, sin éxito.

¿Quién fue el actor Patrick Muldoon?

William Patrick Muldoon III nació el 27 de septiembre de 1968 en San Pedro, California. Inició su carrera en la actuación a inicios de la década de 1990. Antes de consolidarse en televisión, participó en la comedia Who’s the Boss? y tuvo el papel recurrente de Jeffrey Hunter en Salvados por la campana.

Su primer papel de amplio reconocimiento llegó en Days of Our Lives, famosa telenovela donde actuaron leyendas como John Aniston (papá de Jennifer Aniston) y que se volvió referencia en la serie Friends.

En dicha producción, Patrick interpretó a Austin Reed entre 1992 y 1995. Años después retomó el personaje entre 2011 y 2012. Su participación le permitió posicionarse como una de las figuras visibles del género de telenovela en Estados Unidos.

Tras su salida inicial en 1995, se integró al elenco de Melrose Place, donde interpretó al personaje Richard Hart durante varias temporadas. En paralelo, participó en múltiples películas para televisión y producciones independientes durante finales de los años noventa y la década de 2000.

Patrick Muldoon es recordado por 'Días de nuestras vidas'. (Foto: Shutterstock). (Shutterstock)

En cine, uno de sus papeles más conocidos fue el de Zander Barcalow en Starship Troopers, dirigida por Paul Verhoeven. La película se convirtió en un referente dentro del cine de ciencia ficción de su época.

Además de su trabajo como actor, Muldoon desarrolló una carrera como productor. A través de su compañía Storyboard Productions participó en proyectos como The Tribes of Palos Verdes, Arkansas, Marlowe, The Card Counter, The Dreadful y Riff Raff.

Su último trabajo como actor fue en Dirty Hands, un thriller criminal protagonizado junto a Denise Richards y Michael Beach, cuyo estreno estaba previsto para finales de este mes.

Muldoon también incursionó en la música. Fue cantante principal de la banda The Sleeping Masses y lanzó sencillos como ‘I Believe’ y ‘Gray Again’.

Le sobreviven su pareja Miriam Rothbart; sus padres, Deanna y Patrick Muldoon Sr.; su hermana Shana y su cuñado Ahmet Zappa; así como su sobrina Halo y su sobrino Arrow Zappa.