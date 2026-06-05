¿Qué le pasó a Mauricio Kuri? Gobernador de Querétaro será sometido a cirugía este viernes

¿Qué le pasó a Mauricio Kuri? El gobernador de Querétaro revela que será operado (Cuartoscuro)

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, anunció que se someterá a una cirugía “pequeña” este viernes 5 de junio.

“Para que no haya confusión, porque hay muchos que les gusta verme enfermo y casi me andan matando. En un ratito voy a entrar a una pequeña cirugía de unas hernias que tengo en la ingle”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

El mandatario estatal explicó que el padecimiento le provoca molestias y dolor que ya no tolera, por lo que optó por realizarse el procedimiento.

Además, señaló que espera salir del hospital durante este mismo día y pasar la noche en su domicilio. También indicó que prevé reincorporarse a sus actividades el próximo lunes 8 de junio, pero que se mantendría atento a lo que suceda en el estado.

Kuri niega enfermedades graves tras pérdida de peso

En abril de 2025, el estado de salud del gobernador de Querétaro generó especulaciones después de una notoria pérdida de peso.

Mauricio Kuri respondió a los cuestionamientos de medios de comunicación y rechazó padecer alguna enfermedad grave.

En aquella ocasión, atribuyó la disminución de peso a problemas estomacales y de garganta. La explicación disipó las dudas sobre su condición física.

Otras hospitalizaciones de Mauricio Kuri

En abril de 2021, antes de asumir la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri sufrió un evento vascular leve en una arteria cerebral.

El entonces candidato al gobierno estatal presentó debilidad en la parte izquierda del cuerpo y episodios de mareo, situación que motivó su ingreso e intervención en el Hospital Ángeles de Querétaro.

Tras su recuperación, reapareció en un debate entre candidatos a la gubernatura celebrado en el Centro de Negocios de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Posteriormente, ya como gobernador, Mauricio Kuri dio positivo a Covid-19 en varias ocasiones. Sin embargo, las autoridades no reportaron complicaciones graves relacionadas con su estado de salud.