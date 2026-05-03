‘Nomás fue la pintura’: Abandonan McLaren de lujo tras chocarlo contra árbol en Querétaro

El McLaren fue abandonado 'abrazado' de un árbol. (Fotos: Redes sociales)

Un automóvil McLaren 570S, sin placas de circulación, fue abandonado luego de protagonizar un accidente vial en Juriquilla, Querétaro.

De acuerdo con la información de las autoridades de la ciudad de Querétaro, fue alrededor de las 05:00 horas de este domingo cuando recibieron reportes que indicaban sobre un automóvil súper deportivo que estaba accidentado y abandonado en la vía pública.

Personal de Seguridad Pública atendió el reporte y de manera inmediata varias unidades de vialidad y de la policía se trasladaron al lugar indicado.

A su llegada, los elementos de seguridad localizaron el automóvil de diseño súper deportivo de la marca MacLaren 570S, de color negro y sin placas de circulación.

La unidad de super lujo fue localizada arriba del camellón en una de las glorietas del Boulevard Villas del Mesón, en Juriquilla.

El automóvil MccLaren 570S chocó contra un árbol del camellón central de dicha vialidad urbana, resultando con daños materiales en la parte frontal de la carrocería,

Las autoridades de Seguridad Pública reportaron que a su llegada al lugar del accidente, no localizaron a ninguna persona dentro del vehículo, ni fuera de la unidad.

Dijeron que el automóvil súper deportivo fue abandonado por él o los tripulantes luego de chocar contra un árbol.

Se informó que el MacLaren 570S no portaba placas de circulación, por lo que se desconoce la identidad del propietario o de la propietaria.

Las autoridades dieron a conocer que el vehículo de super lujo fue transportado por una grúa a uno de los corralones, para poder iniciar con las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer qué fue lo que sucedió y en su caso deslindar responsabilidades.

¿Cuál es valor de un McLaren 570S?

Aproximadamente, un vehículo McLaren 570S tiene un precio, principalmente en el mercado de segunda mano, que ronda entre 190,000 y más de 200,000 dólares a nivel mundial.

Y en México, modelos de años recientes (2019) tienen un valor comercial de más de 5 millones de pesos, dependiendo del kilometraje y equipamiento.

Según los expertos automotrices, un automóvil McLaren 570S cuenta con un diseño de súper deportivo que ofrece una experiencia de conducción excepcional, equiparable a la capacidad de un Ferrari.

En la ciudad de Querétaro, durante los años recientes se ha convertido en un hecho común ver circular por las calles vehículos de gama alta y lujo, de marcas como McLaren, Lamborghini, Porsche, Jaguar, Maserati y Land Rover.

A decir de los analistas, la creciente circulación de diversos vehículos de gama alta, es impulsada por el desarrollo económico de Querétaro.