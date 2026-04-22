¿Qué sabemos del robo de un Ferrari Purosangue en la autopista Puebla-Orizaba?

El vehículo robado fue un Ferrari Purosangue 2026 color negro. Las autoridades lograron recuperarlo tras un operativo desplegado en el estado.

Un Ferrari Purosangue modelo 2026 con un valor aproximado de 15 millones de pesos fue robado con violencia este miércoles en el municipio de Acatzingo, Puebla; sin embargo, horas más tarde logró ser recuperado.

De acuerdo con los reportes, el robo ocurrió alrededor de las 06:15 horas sobre la autopista Puebla-Veracruz. Tras el asalto, el vehículo fue desviado hacia la zona centro de Acatzingo, donde se perdió comunicación con el conductor a la altura del Bulevar 3 Poniente.

Posteriormente, el chofer logró avisar a las autoridades, lo que permitió activar un operativo de búsqueda. Aunque los responsables consiguieron llevarse el automóvil —identificado con el número de serie ZFF06VTL3T0326463—, el seguimiento facilitó su localización.

La Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades federales desplegaron un operativo que tuvo como resultado la localización del vehículo en unos predios en Quecholac, donde las autoridades aseguraron la zona y llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

El automóvil de lujo fue recuperado tras un operativo desplegado por las fuerzas de seguridad en Puebla. (Cuartoscuro)

Hasta el momento no se reportan personas detenidas; sin embargo, las autoridades ya iniciaron una investigación para dar con los responsables.

Quecholac y Acatzingo son parte del llamado Triángulo Rojo. En conjunto con Esperanza, Chalchicomula de Sesma, Tecamachalco y Palmar de Bravo, es una zona considerada como foco de peligro para el robo en diversas modalidades, así como otros delitos como el huachicol.

Abatimiento de ‘El Mencho’ causa aumento de violencia en Puebla

El secretario de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez, expresó que los delitos en la zona del Triángulo Rojo de Puebla registran un aumento como parte del “reacomodo” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

El funcionario explicó que este aumento se relaciona con movimientos internos en organizaciones criminales, lo que ha derivado en una mayor incidencia en la región.

No obstante, dijo que la dependencia ha realizado operativos que derivaron en el aseguramiento de armamento y material en la zona del Triángulo Rojo, así como en la detención de personas vinculadas con estos grupos.