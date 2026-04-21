Muerte del ‘Mencho’ pega igual que Covid-19

La pandemia del crimen y la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’ generaron un efecto negativo en la ocupación hotelera de Guadalajara, además de Puerto Vallarta, nivel no visto desde el periodo de recuperación de la hotelería tras la Covid-19, además de un impacto económico que costó al sector al menos 2 mil 325 millones de pesos entre febrero y marzo, esto en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Datos de la consultora STR, “la violencia del CJNG que comenzó a finales de febrero provocó una fuerte interrupción en el rendimiento hotelero de México. La ocupación en destinos principales, incluyendo Puerto Vallarta y Guadalajara, cayó a mínimos no vistos desde el periodo de recuperación por Covid-19”..

Como informó El Financiero, la violencia por la muerte de ‘El Mencho’ ocasionó que la temporada alta del turismo extranjero se terminara un mes antes, lo que afectó al turismo en Puerto Vallarta, en donde la economía depende en casi el 90 por ciento de viajeros.

Aeropuertos también pierden por la muerte del ‘Mencho’

La jornada violenta de este domingo 22 de febrero, en la que se reportaron 252 bloqueos en 20 estados del país, tras la muerte de ‘El Mencho’, provocó la cancelación de cerca de 300 vuelos y la suspensión de operaciones de algunas aerolíneas en aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic.

La reacción con violencia ante la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derivó en que grupos aeroportuarios y aerolíneas perdieran en un solo día más de 28 mil 186 millones de pesos de capitalización de mercado, tras la caída en el precio de sus acciones.