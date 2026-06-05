‘Fuimos víctimas de un sistema’: Mario Bezares reacciona al nuevo documental sobre el caso de Paco Stanley

Mario Bezares recordó que tanto él como Paola Durante fueron absueltos por las autoridades judiciales, luego de pasar años bajo señalamientos y sospechas relacionadas con el caso. [Fotografía. Cuartoscuro]

Un respiro de alivio llegó 27 años después. Mario Bezares expresó las emociones que le provocó ver el documental Testigos: La verdad tiene voz. Caso Paco Stanley, una producción que asegura revelar quién ordenó el asesinato del conductor de La Carabina de Ambrosio, ocurrido el 7 de junio de 1999.

El excompañero de Paco Stanley explicó que la investigación presentada en la producción se basa en los testimonios de dos exagentes judiciales de Jalisco, quienes aseguran que él y Paola Durante no tuvieron participación alguna en el crimen.

“Espero que realmente tengan todas esas pruebas contundentes de todo lo que está pasando”, señaló Bezares durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

El conductor y actor recordó que tanto él como Paola Durante fueron absueltos por las autoridades judiciales, luego de pasar años bajo señalamientos y sospechas relacionadas con el caso.

Bezares también sostuvo que el documental podría convertirse en una herramienta para que las autoridades retomen la investigación sobre el caso de Paco Stanley, siempre y cuando los testimonios estén respaldados por evidencia suficiente.

“Espero que sí realmente tengan esas pruebas y que realmente sea ese testimonial verídico completamente para que la fiscalía pueda hacer algo y pueda tomar cartas en el asunto”, comentó.

Mario Bezares recordó las consecuencias que enfrentó tras el asesinato de su amigo y colega Paco Stanley y afirmó que él y su familia vivieron un “infierno espantoso”, pese a sostener siempre su inocencia. El conductor pasó cerca de un año y ocho meses detenido luego de ser acusado por su presunta participación en el caso.

“Fuimos víctimas de un sistema, víctimas de una administración mal hecha y que desafortunadamente esos años que pasamos no se pueden recuperar”, afirmó.

Paola Durante y Mario Bezares, al igual que los otros tres implicados, fueron liberados por falta de pruebas. Paola Durante y Mario Bezares estuvieron más de dos años en prisión por su presunta participación en el asesinato de Paco Stanley. (Cuartoscuro)

¿Qué revelaciones promete el documental sobre Paco Stanley?

Las declaraciones de Bezares coinciden con la información presentada por Juan Carlos Uribe, productor de Testigos: La verdad tiene voz. Caso Paco Stanley, quien aseguró que la producción identifica al autor intelectual del crimen, explica el motivo del asesinato y señala al hombre que disparó contra el conductor de televisión.

De acuerdo con Juan Carlos Uribe, la investigación está basada en los testimonios de tres testigos que durante años permanecieron bajo protección de autoridades estadounidenses. Entre ellos figura Jorge Godoy, un expolicía judicial de Jalisco que, según la producción, estuvo presente cuando se dio la orden para cometer el crimen.

El productor sostuvo que la orden para asesinar a Paco Stanley salió desde prisión y aseguró que tanto el supuesto autor intelectual como el presunto sicario ya fallecieron.

Uribe también afirmó que los testimonios exculpan por completo a Mario Bezares y Paola Durante. Incluso señaló que uno de los declarantes desea pedirles perdón por haber guardado silencio durante más de dos décadas. “Yo quiero pedirles perdón porque yo sabía la verdad”, expresó.

¿Qué dijo Paul Stanley sobre las nuevas acusaciones?

A pesar de que se ha revelado nueva información sobre el caso Stanley, una de las personas que no está muy conforme con el estreno del documental es su propio hijo, Paul Stanley.

El presentador de televisión se mostró escéptico ante la aparición de nuevas versiones sobre el caso y criticó que continúen realizándose producciones relacionadas con la muerte de su padre.

“Mi papá ya está muerto desde hace mucho tiempo. Nada, ni verdades o no verdades de mucha gente lo van a revivir. Nada más están ganando dinero a costa de mi jefe”, declaró.

Paul Stanley, quien le pidió disculpas a Mario Bezares en La Casa de los Famosos, agregó que primero quiere conocer a fondo el contenido del documental antes de emitir una postura definitiva e incluso dejó abierta la posibilidad de consultar a sus abogados.

Pese a ello, afirmó que si la investigación realmente identifica a los responsables, estos deberán enfrentar las consecuencias. “Quien tenga que pagar, pues pagará culpas”, señaló.

¿De qué trata y dónde ver el documental ‘Testigos: La verdad tiene voz. Caso Paco Stanley’?

El documental fue producido por Juan Carlos Uribe y se centra en nuevas versiones sobre el asesinato de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999 a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México.

La producción asegura presentar testimonios inéditos de exagentes y presuntos testigos protegidos que identifican al hombre que ordenó el crimen, explican los motivos detrás del asesinato y señalan al presunto sicario responsable del ataque.

Además, sostiene que Mario Bezares y Paola Durante fueron señalados injustamente durante la investigación original. Testigos: La verdad tiene voz. Caso Paco Stanley se encuentra disponible en la plataforma de streaming Reellee TV.

A casi 27 años del asesinato del conductor, el documental reabrió uno de los casos más mediáticos y polémicos de la televisión mexicana, al tiempo que generó nuevas reacciones entre quienes fueron afectados por la investigación y los familiares de Paco Stanley.