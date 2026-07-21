El ‘carrito de shopping’ de Carlos Slim: Las empresas que lleva compradas en 2026

El empresario Carlos Slim ha estado muy activo este año en compras en América Latina.

El empresario mexicano Carlos Slim ha intensificado durante lo que va de 2026 su estrategia de expansión con las adquisiciones de activos en los sectores de energía y telecomunicaciones, operaciones que le han permitido ampliar su presencia en países como México, Brasil y Perú.

La primera muestra de esta agresiva expansión ocurrió el 19 de enero pasado, cuando el empresario, a través de Grupo Carso, acordó la adquisición a Lukoil del 100 por ciento de Fieldwood México, por un monto total de 270 millones de dólares, además de asumir una deuda de 330 millones de dólares con el vendedor.

Fieldwood México, empresa especializada en exploración y extracción de hidrocarburos, es el operador y propietario de 50 por ciento de los campos Ichalkil y Pokoch, frente a las costas de Campeche, lo que permitió al magnate mexicano consolidar el control sobre ambos activos petroleros, donde ya tenía participación a través de su subsidiaria Zamajal.

Dos meses después, el 22 de marzo de 2026, Slim Helú continuó con la expansión de su negocio petrolero, ya que Grupo Carso consolidó su participación en el Yacimiento Zama con la adquisición de un 30.10 por ciento adicional de Talos Energy México, lo que le permitió elevar su participación hasta un 80 por ciento.

La expansión de América Móvil

En paralelo, América Móvil, compañía controlada por la familia Slim, amplió su presencia en Brasil con la adquisición de una participación mayoritaria en Desktop, empresa dedicada a servicios de banda ancha y fibra óptica.

La operación, anunciada el 25 marzo, contempla inicialmente la compra del 73.01 por ciento de Desktop. La transacción fue valorada en alrededor de 4 mil millones de reales, de acuerdo con información de la propia compañía.

Grupo Carso adquiere Total Energies

En julio, Grupo Carso sumó otra operación en el sector energético al acordar la compra de la participación de Total Energies en el Bloque 30, que contiene el yacimiento KAN, ubicado en aguas mexicanas del Golfo de México. La participación adquirida equivale a 30 por ciento del bloque, operado por Harbour Energy.

Asimismo, la expansión internacional de Slim llegó también a Perú, ya que la adquisición más reciente de América Móvil se dio en el sector de las telecomunicaciones fijas, al acordar la compra del 100 por ciento de WOW Perú,un operador de telecomunicaciones que ofrece servicios de banda ancha mediante fibra óptica.

Con estas operaciones, al primer semestre del año, Carlos Slim Helú y sus empresas han apostado por el negocio de la energía y el de las telecomunicaciones, ya que mientras Grupo Carso profundiza su presencia en exploración y producción de hidrocarburos, América Móvil amplía su cobertura de servicios de conectividad en mercados estratégicos de América Latina.