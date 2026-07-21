¿Quién es Rosario Murillo, poeta que ejerce como copresidenta de Nicaragua?

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, dijo el pasado domingo que no habrá más elecciones en el país, que gobierna en conjunto con su esposa Rosario Murillo, para evitar que el movimiento opositor tome y “atrape el poder”. Tras sus declaraciones, los movimientos políticos nicaragüenses Unión Democrática Renovadora (Unamos) y Renacer criticaron la decisión.

Nicaragua es gobernada por Daniel Ortega desde 2007, cuando ganó las elecciones en medio de denuncias de fraude electoral. Sin embargo, desde 2017, gobierna junto con su esposa, Rosario Murillo, quien fue nombrada primero como vicepresidenta y luego como “copresidenta”.

Se esperaba que hubiera elecciones presidenciales en Nicaragua para 2027, no obstante, durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Daniel Ortega descartó que haya comicios otra vez en el país.

¿Quién es Rosario Murillo, esposa y copresidenta de Nicaragua?

Rosario Murillo Zambrana, quien es esposa de Daniel Ortega y quien funge como copresidenta de Nicaragua desde 2025, es escritora y poeta, además de ser una de las figuras políticas más influyentes de su país.

Murillo, nacida en 1951, ha escrito varios poemarios entre ellos Gualtayán (1975) y Sube a nacer conmigo (1977). Como poeta, escribió contra la dictadura militar de Anastasio Somoza (derrocada por el movimiento Sandinista). También publicó Las esperanzas misteriosas (1990) y El país que soñamos (2001).

En su carrera política, ha ocupado cargos como diputada de la Asamblea Nacional (1984), titular del Instituto de Cultura en los años 80 y 90’s, y fue jefa de Prensa y Comunicación de la campaña del frente sandinista en 2001.

En documentos oficiales de La Gaceta - Diario Oficial, los acuerdos presidenciales son firmados por “La Presidencia de la República de Nicaragua, Co-Presidente Daniel Ortega y Co-Presidenta Rosario Murillo”.

En otros textos son referidos como “compañera Rosario Murillo” y “comandante Daniel Ortega”.

En un reciente texto publicado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN Managua), a propósito del cumpleaños de Murillo, se menciona que es “lideresa, periodista y poeta”.

Daniel Ortega y Murillo gobiernan Nicaragua bajo el partido político llamado El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Ortega fue coordinador de gobierno tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979 y fue presidente constitucional de 1985 a 1990. Luego, volvió al poder para un segundo periodo en 2007.

Tras las elecciones de 2016 en Nicaragua, donde se presentaron en conjunto, resultaron electos como presidente y vicepresidenta.

En 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a su Constitución, donde modificaron 148 de los 198 artículos y derogaron otros 37 (incluido el que prohibía prácticas de tortura). Con dicho cambio que entró en vigor en 2025, en la Constitución de Nicaragua se eliminó el balance de poderes y se otorgó el poder total a quien está en la presidencia. En esta reforma se estableció que el Ejecutivo está representado por un copresidente y una copresidenta, y que es dicho poder el encargado de coordinador a los demás ‘órganos’ del Estado.

Opositores alertan por elecciones de Nicaragua

El movimiento político opositor nicaragüense Unión Democrática Renovadora (Unamos) pidió este martes a la comunidad internacional no permitir que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se salga con la suya tras afirmar que no volverán a celebrarse elecciones en el país.

“A esa comunidad internacional le pedimos que no permita que este régimen siga actuando con total impunidad. Le pedimos que actúe ya, respaldando al pueblo nicaragüense y ejerciendo la máxima presión política y diplomática para que se abra en nuestra patria la ruta hacia la democracia”, demandó ese grupo integrado por disidentes nicaragüenses desnacionalizados en el exilio, entre otros opositores, en una declaración pública.

Unamos recordó que en 2021, en vísperas de las últimas elecciones presidenciales, el fraude fue por adelantado cuando el oficialismo encarceló a todos los aspirantes a candidatos presidenciales por la oposición, así como a líderes políticos, periodistas, sacerdotes, líderes sociales y activistas, y eliminaron a los partidos políticos que aún quedaban.

“Ahora, ya nada les da seguridad. Todo les atemoriza. Y desde ahora, por adelantado, cancelan las elecciones que ellos mismos decidieron celebrar en 2027. Ellos lo saben. Saben que el pueblo nicaragüense los repudia y que somos muchos los que dentro de Nicaragua y fuera de nuestro país seguimos luchando por abrir la ruta a la democracia”, apuntó.

El movimiento opositor nicaragüense Renacer también alertó que el Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo ha renunciado abiertamente a la democracia.

“El régimen deja de fingir que existe competencia política y confirma públicamente que desde hace años no gobierna por el consentimiento de los ciudadanos, sino por la fuerza”, advirtió ese grupo opositor desde el exilio.

Con información de EFE.