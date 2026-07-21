Flor Vigna, de ‘La Casa de los Famosos México’, despide a Lau Styling: ‘No pienso ser cómplice’

Después de la polémica, Lau Styling publicó un comunicado en el que reconoció que sus palabras causaron molestia y aseguró que nunca pretendió faltar al respeto a los mexicanos. [Fotografía. Casa de Los Famosos/Instagram, Cuartoscuro, ChatGPT]

La cantante y actriz argentina Flor Vigna, quien será una de las nuevas participantes de La Casa de los Famosos México 2026, anunció que separó de su equipo de trabajo a la estilista Lau Styling tras la polémica por los comentarios ofensivos que la asesora de imagen lanzó contra los mexicanos después de la final del Mundial 2026.

A través de sus historias de Instagram, la integrante del reality show, en el que participarán Ernesto Laguardia y Karina Torres, explicó que no comparte ese tipo de conductas y dejó claro que no está dispuesta a mantener una relación laboral con alguien que emita ese tipo de mensajes.

“Estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que dijo Laura. Nunca voy a estar de acuerdo con los insultos y ataques”, escribió.

Aunque confirmó que pagó el trabajo realizado, también reveló que le pidió retirarse del equipo y ofrecer una disculpa pública.

“Como no pienso ser cómplice de esos horribles dichos, pagué de todas formas, pero le pedí que se retire del equipo y que pida perdón por lo sucedido”, indicó.

La decisión llegó horas después de que Lau Styling difundiera un comunicado para disculparse por sus declaraciones, las cuales generaron una fuerte reacción en redes sociales.

“Para mí amar donde naciste significa honrar con educación tus valores y, dentro de esos valores, está el agradecimiento a quienes te dieron trabajo, oportunidades y casa”, comunicó.

Flor Vigna Comunicado de Flor Vigna sobre el despido de Lau Styling

¿Cómo inició la polémica de Lau Styling?

La controversia comenzó después de la final del Mundial 2026, cuando Lau Styling publicó un video junto a otra mujer en el que reaccionó a los aficionados mexicanos que celebraban el campeonato de España. En la grabación lanzó un comentario que rápidamente se viralizó.

“Todos los mexicanos: ‘¡Ganó España!’, pero ¿vos estuviste en la final? ¡Ni en la cuarta estuviste, hijos de p***!”.

Las declaraciones provocaron una ola de críticas en redes sociales y colocaron a Flor Vigna en el centro de la conversación, debido a que Lau Styling había sido presentada como su asesora de imagen para La Casa de los Famosos México 2026.

Después de la polémica, Lau Styling publicó un comunicado en el que reconoció que sus palabras causaron molestia y aseguró que nunca pretendió faltar al respeto a los mexicanos.

“Reconozco que mis palabras generaron una reacción negativa y entiendo por qué muchas personas se sintieron molestas. Lamento sinceramente que mi publicación haya causado ese impacto”, señaló.

La estilista también afirmó que sus comentarios no estaban dirigidos únicamente a los mexicanos, sino a personas de Brasil, Uruguay y Venezuela que, según dijo, se burlaron de Argentina tras perder la final del Mundial.

Además, explicó que también recibió mensajes ofensivos durante su estancia en México y reiteró que considera al país como su “segundo hogar”.

¿Quién es Flor Vigna, la nueva participante de ‘La Casa de Los Famosos’?

Florencia Giannina Vigna, conocida artísticamente como Flor Vigna, es una actriz, cantante, bailarina, conductora e influencer argentina nacida el 11 de junio de 1994 en Buenos Aires.

Se dio a conocer en la televisión argentina a través de realities de competencia como Combate, donde fue una de las participantes más destacadas, y posteriormente en Showmatch: Bailando por un sueño, donde consiguió múltiples campeonatos y consolidó su popularidad a nivel nacional.

Tras su paso por los concursos, dio el salto a la actuación con proyectos como Simona y Mi hermano es un clon, lo que le permitió ampliar su carrera dentro del entretenimiento.

Paralelamente, incursionó en la música con el lanzamiento de sencillos como Uy!, Suelto, Una en un millón y Capaz, con los que construyó una base de seguidores en plataformas digitales.

En los últimos años diversificó su perfil como figura pública al participar en eventos deportivos y generar contenido en redes sociales, lo que incrementó su alcance internacional.

En marzo de 2026 ganó notoriedad en México tras su participación en el evento de boxeo de exhibición Supernova: Génesis, donde derrotó a Alana Flores. Posteriormente, fue confirmada como una de las integrantes de La Casa de los Famosos México 2026, reality que marcó su llegada al mercado mexicano.