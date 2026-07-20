⁠¿Qué pasó con Lau Styling? Fashionista argentina que insultó a mexicanos por celebrar victoria de España

Tras la funa a Lau Stylist, la fashionista saiió a disculparse por sus insultos contra mexicanos. (Foto: EFE/Captura)

La fashionista argentina Lau Styling se convirtió en tendencia en redes sociales luego de publicar un mensaje en el que insultó a aficionados mexicanos que celebraron la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial 2026.

Sus palabras desataron una ola de críticas y hasta llamados para boicotear La Casa de los Famosos México 2026, ya que actualmente trabaja con Flor Vigna, una de las habitantes confirmadas del reality.

Ante la polémica, la asesora de imagen compartió varios mensajes y un video en sus redes sociales para explicar el contexto de sus declaraciones. Sin embargo, lejos de ofrecer una disculpa, aseguró que también fue insultada y sus palabras fueron malinterpretadas.

Lau Styling dio declaraciones tras la crítica en su contra por insultar mexicanos. (Foto: Captura)

Lau Styling responde tras la polémica por sus comentarios sobre los mexicanos

En un video publicado en sus historias de Instagram, la argentina negó un rechazo hacia los mexicanos tras la derrota de Argentina y afirmó que todo surgió por comentarios de futbol.

“Hoy me levanto y estoy funada por odiar a los mexicanos, la gente malinterpreta todo por el futbol. Nada que ver, una cosa es el deporte y otra la gente (...) Hice un video con una amiga hablando de los brasileños, paraguayos y México, por lo menos estuvimos en la final”.

La stylist también aseguró que recibió mensajes ofensivos tras la publicación y explicó que esa fue la razón por la que decidió no volver a hablar sobre deporte.

“Ahora me piden que me vaya a mi país. A mí me dijeron cosas muy feas aquí. Se terminó, no hablaré más de futbol. Si alguien se sintió ofendido, yo también, recibí muchos mensajes horribles por privado, pero no soy nada de eso; también trabajo y hago las cosas bien”.

Más tarde volvió a pronunciarse mediante una historia temporal de Instagram, donde insistió en que su molestia no era con México, sino con quienes anteriormente mostraban simpatía por Argentina.

“No es que esté enojada por su apoyo a la selección de España. Me enoja la gente falsa que dice ‘Amo Argentina’ y hoy se burla y festeja en nuestra contra”.

Finalmente, Lau Styling reconoció que suele reaccionar impulsivamente y reiteró el cariño que siente por el país.

“Soy calentona y reacciono así. Yo amo México, es mi segundo país. Me puse recontra mal porque lo siento como mi segundo hogar. De ahí a decir que odio a los mexicanos hay un abismo”.

Gala Montes celebra las críticas contra Lau Styling

La controversia también provocó la reacción de Gala Montes, quien mantiene diferencias con la stylist desde su paso por La Casa de los Famosos México.

La actriz recordó la polémica por unas botas que utilizó durante el reality y aseguró que el cobro que recibió por ellas fue excesivo, situación que terminó por romper su relación con Briggitte Bozzo y con la asesora de imagen.

Tras la nueva controversia, Gala celebró las críticas dirigidas hacia Lau Styling y lanzó un mensaje en redes sociales.

“No te queremos en México, se lo dije cuando salí de La Casa de los Famosos México. La producción la odiaba, menos Briggitte; por eso la mandé alv con sus botas que se rompieron".

¿Quién es Lau Styling?

Lau Styling es una estilista y asesora de imagen argentina que ha trabajado con artistas, influencers y figuras del entretenimiento tanto en Argentina como en México.

En los últimos años ganó notoriedad entre el público mexicano por colaborar con Briggitte Bozzo durante su participación en La Casa de los Famosos México y, actualmente, por estar con el equipo de imagen de Flor Vigna, una de las participantes confirmadas para la edición 2026 del reality.

Además de compartir en redes sociales el detrás de cámaras de sus proyectos, la fashionista ha protagonizado diversas controversias. Una de las más recordadas ocurrió tras la segunda temporada del programa, cuando Gala Montes denunció públicamente que le cobraron una cantidad que consideró excesiva por unas botas que se rompieron mientras las utilizaba.