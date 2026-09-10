‘¿Su pago sería con tarjeta?’ Estos son los beneficios de los pagos digitales, según Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, como parte del Paquete Económico 2027, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, la cual tiene como objetivo reducir la circulación de efectivo con tiempos específicos.

Según la exposición de motivos, el objetivo es cerrar la brecha entre la infraestructura disponible y su uso efectivo, para que cualquier persona pueda pagar de manera digital.

¿Qué beneficios hay de pagar de forma digital?

Se expone que la adopción de medios de pago electrónicos y digitales genera beneficios en términos de eficiencia, seguridad y reducción de costos de transacción.

“El manejo de efectivo puede implicar incrementos en tiempos y costos de transacción. El pago digital reduce estos costos; se realiza en tiempo real desde un dispositivo que la persona ya tiene y queda respaldado por un comprobante electrónico que permite presentar aclaraciones ante la institución financiera”.

Se refiere que el modelo remoto requiere fuentes de confianza que permitan acreditar la identidad sin presencia física ni documentos en papel, por lo que la iniciativa reconoce con ese carácter a la CURP Digital prevista en la Ley General de Población y el Expediente Digital.

¿A quiénes beneficia el uso de pago digital?

“Los beneficios descritos resultan particularmente relevantes para las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan las mayores barreras de acceso a la economía formal y al sistema financiero”, se agrega. Sheinbaum, en la conferencia matutina, adelantó que se adoptarán facilidades “innovadoras” para el sector de la micro y pequeña