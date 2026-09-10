‘Es una situación crítica’: AFAC pide rectificar presupuesto asignado para el 2027

AFAC tendría su menor presupuesto desde 2019: pilotos piden a Hacienda dar marcha atrás. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/AFAC)

Integrantes del gremio aeronáutico exhortaron a la Secretaría de Hacienda a reconsiderar el presupuesto que se asignará durante 2027 a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la dependencia encargada de la seguridad aérea en el país.

Como informó El Financiero, Hacienda redujo en 73 por ciento el presupuesto previsto para la autoridad aeronáutica durante el año siguiente, una situación que preocupa al gremio.

“Tal disminución dejaría en una situación crítica el correcto funcionamiento de la máxima autoridad aérea en México, responsable de tareas críticas como la certificación, vigilancia e inspección técnica de todo el sector”, dijo la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México.

¿Cuál es el presupuesto proyectado para la AFAC?

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027, la AFAC dispondría de solo 175 millones de pesos, una reducción severa de recursos que entorpecería sus funciones de supervisión y vigilancia.

De aprobarse sin cambios, este sería el menor presupuesto proyectado para la autoridad aeronáutica desde su formalización en 2019.

Estiman 2 mil mdp para realizar actividades

Según las proyecciones de la industria aérea, e incluso de la dirección de la AFAC, se necesitarían al menos 2 mil millones de pesos para cubrir mínimamente los requerimientos presupuestarios de la autoridad.

“Exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a reconsiderar el alcance de esta medida y asignar los recursos necesarios para que la AFAC cumpla cabalmente sus obligaciones. Los mexicanos merecemos tener una aviación con los más altos estándares”, agregó la ASPA.

El presupuesto para la AFAC toma mayor relevancia dado que se encuentra, de nueva cuenta y de manera anticipada, bajo la revisión de la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, que está analizando en qué grado se cumplen los estándares internacionales de seguridad en México.

“Particularmente preocupante resulta que, conforme a la información disponible, el margen operativo propuesto para la autoridad sería sumamente reducido, lo que obliga a reflexionar sobre la suficiencia real de recursos para sostener una supervisión efectiva y adecuada”, refirió el Colegio de Pilotos Aviadores de México.

Por ahora, el Congreso revisará la propuesta de Hacienda para realizar cambios o aprobarla según lo previsto por la dependencia.