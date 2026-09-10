Mayor esfuerzo recaudatorio busca mantener nota crediticia para México: Hacienda

Las proyecciones de mayores ingresos y el esfuerzo recaudatorio que plantea el Gobierno Federal para 2027 tienen entre sus objetivos fortalecer las finanzas públicas y preservar la calificación crediticia de México , afirmó Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda.

Señaló que las ocho agencias calificadoras que evalúan al país mantienen a México con grado de inversión , por lo que el compromiso de la dependencia es mantener y mejorar la calificación crediticia.

“Este conjunto de acciones que estamos tomando por parte de los ingresos, del lado del gasto, apunta justamente a la confirmación, y a la mejora en el corto y mediano plazo del crédito público y su calificación”, enfatizó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Tenemos el compromiso de que lo que hacemos busca mejorar la calidad del crédito público del país”, sostuvo en conferencia de prensa para detallar el proyecto de Paquete Económico de 2027 .

El funcionario fue cuestionado sobre si días antes de entregar el paquete al Congreso se reunieron con las calificadoras para comentar los principales parámetros de 2027, en especial el déficit fiscal , que se proyecta en 3.9 por ciento el próximo año, debido a que un puñado de economistas del sector privado afirman que cualquier meta por debajo de 4 por ciento es poco creíble que se cumpla.

Respondió que la Secretaría de Hacienda mantiene una comunicación permanente y calendarizada con las ocho agencias calificadoras que revisan la calidad crediticia del país. “Por supuesto, en ningún momento el presupuesto está sujeto a los criterios de las calificadoras. Y esto es muy importante”, advirtió Amador Zamora.

Explicó que métricas como el déficit y la deuda respecto del PIB son algunas de las variables que utilizan las agencias como insumos para sus evaluaciones.

Añadió que el crecimiento económico es otro de los factores relevantes, por lo que la estrategia está enfocada en generar condiciones para aumentar y dinamizar la actividad económica. Recordó que para 2027 prevén un crecimiento puntual del PIB de 2 por ciento .

Menor déficit fiscal en México

El titular de Hacienda aclaró que el objetivo de reducción del déficit fue moderado, calibrado ante la presencia de eventos y de corrientes encontradas, en términos económicos.

“Tuvimos que calibrar la convergencia fiscal con el fin de no incidir demasiado en la actividad económica, tenemos que cuidar la actividad económica, hay que cuidar el empleo, al tiempo que garantizamos la convergencia fiscal”, reiteró.

En materia de ingresos, subrayó que para el cierre de este año se proyecta que los ingresos tributarios alcancen 15.9 por ciento del PIB, nivel que calificó como un récord histórico, pues ninguna administración anterior había llegado a ese porcentaje.

También señaló que existe una estrategia ambiciosa para elevar los ingresos no tributarios y afirmó que prácticamente todas las partidas de ingresos tributarios registran un crecimiento importante.

Recordó que durante los 10 años previos a 2018, aun con reforma fiscal, se recaudó un monto menor al obtenido sin una reforma fiscal de 2019 a la fecha.

“Estamos convencidos de que, antes de proponer cambios en la estructura, tenemos, estamos obligados a hacer nuestra tarea en materia de combate a la elusión y a la evasión”, afirmó.

El secretario sostuvo que estos resultados forman parte del esfuerzo para lograr una convergencia paulatina y responsable del déficit, que permita mantener la confianza en las finanzas públicas y en la capacidad de pago del país.

Hacienda estima que la deuda total del sector público se elevará de 54 por ciento del PIB en 2026 a 55 por ciento en 2027, equivalente a 21 billones 665 mil 995 millones de pesos. La reducción en el déficit permitirá disminuir las necesidades de financiamiento y mantener la deuda en una trayectoria sostenible.

La evolución de la deuda preocupa al economista independiente Mario Correa, que afirma que en 2018 la deuda estaba en 44 por ciento del PIB, lo que desmiente el ‘mito genial’ de la disciplina fiscal.