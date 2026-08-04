Sube previsión de crecimiento económico en México a 1.2 por ciento para 2026

Analistas de grupos de análisis y consultoría económica del sector privado local y extranjero elevaron la previsión de crecimiento económico para el Producto Interno Bruto (PIB) del país de este año, algo que no ocurría desde febrero pasado; sin embargo, se alertó que persisten riesgos que podrían impactar su desempeño.

La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado correspondiente a julio pasado, que recabó el Banco de México (Banxico) del 19 y 27 de julio, mostró que la estimación de crecimiento para el país subió a 1.20 por ciento, desde 1.10 por ciento que se observó durante dos ediciones previas.

Cabe recordar que la previsión en enero era de 1.30 por ciento, desde el 1.15 por ciento del cierre del año pasado. En febrero, el optimismo permeó entre los analistas consultados, ya que contemplaron que podría escalar hasta 1.50 por ciento; sin embargo, en los meses siguientes se vieron bajas hasta el séptimo mes del año.

“La probabilidad de que en alguno de los próximos trimestres se observe una reducción respecto del trimestre previo en el nivel del PIB real ajustado por estacionalidad aumentó para todos los trimestres sobre los que se consultó, excepto para el segundo trimestre de 2026”, precisó la encuesta.

Para 2027 se espera que la economía mexicana avance 1.80 por ciento, nivel en el que permanece desde la edición de mayo de la encuesta de Banxico.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 39 por ciento de los economistas consultados consideró que la economía está en una mejor situación que hace un año, la cifra más elevada en poco más de dos años, desde abril del 2024.

Si bien la proporción de analistas que opinó que la economía no está mejor sigue siendo mayoría, la cifra bajó a 61 por ciento, desde el 65 por ciento previo, y muy por debajo del 92 por ciento del cierre de 2025.

(El Financiero)

Persisten riesgos para la economía mexicana

Janneth Quiroz y Rosa Rubio, analistas de Monex, expusieron que esta mejora en la previsión del Producto Interno Bruto (PIB) se da luego de conocer las cifras preliminares al segundo trimestre de 2026, donde la economía mexicana creció 1.5 por ciento a tasa trimestral, luego de la contracción del 0.6 por ciento del periodo previo, aunque el escenario base apunta a un crecimiento limitado, con un balance de riesgos sesgado a la baja.

Al respecto, Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, precisó que persisten riesgos que justifican mantener una visión prudente, ya que el resultado del segundo trimestre respondió a factores transitorios y hacia delante se espera un menor dinamismo del consumo privado , la inversión en un entorno de elevada incertidumbre, tanto por la revisión del T-MEC como por un contexto global.

Hacia 2027, “el escenario más probable es de una recuperación moderada, suficiente para acercarse a tasas de crecimiento cercanas a 1.7-1.8 por ciento, pero todavía por debajo del crecimiento potencial de la economía mexicana ”, resaltó.

Un análisis de México, ¿cómo vamos? abundó que el resultado del segundo trimestre de 2026 evidenció que la economía mexicana tiene capacidad para crecer a un mayor ritmo, pero para mantener esta trayectoria se requieren mejores condiciones de seguridad pública y una mayor disponibilidad de energía para atraer inversiones de alto valor agregado, ampliar la capacidad productiva y generar crecimiento sostenido de largo plazo.

(El Financiero)

Se prevé menor inflación en México

Los analistas prevén que la inflación general cerrará en 4.0 por ciento este año, desde el 4.20 por ciento previo; el componente subyacente lo haría en ese mismo nivel, desde la estimación de 4.18 por ciento. Con esto, ambos indicadores estarían dentro del rango objetivo del banco central.

Para 2027, la inflación general terminaría en 3.84 por ciento, mismo nivel que se esperaba el mes pasado. Para la subyacente se ajustó a 3.86 por ciento, desde el 3.80 por ciento anterior.

La estimación para la tasa de referencia permaneció en 6.50 por ciento para finales de 2026 y 2027.

Sobre el tipo de cambio, se contempló que terminará en 17.88 pesos por dólar este año, nivel similar al del mes pasado. Para 2027 se modificó a 18.45 unidades, desde 18.50 esperado en junio.