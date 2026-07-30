Economía de México ‘sorprende’ con crecimiento mayor al previsto: Sube 1.5% en segundo trimestre

La economía de México repuntó en el segundo trimestre gracias al impulso de las exportaciones, que alcanzó un nivel récord de peso a las persistentes tensiones comerciales con Estados Unidos.

El producto interno bruto (PIB) de México creció un 1.5 por ciento en el segundo trimestre respecto del periodo de tres meses anterior, según datos preliminares publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado siguió a la contracción del 0.6 por ciento registrada en el primer trimestre y superó la mediana de las estimaciones de los analistas consultados por Bloomberg, que anticipaban un avance del 1.4 por ciento.

En comparación con el mismo período del año anterior, el PIB aumentó un 2.2 por ciento, por encima de la previsión de 1.6 por ciento y frente al crecimiento interanual revisado de 0.1 por ciento registrado en el primer trimestre.

¿Cómo las exportaciones ayudaron al crecimiento de la economía de México?

Las exportaciones han brindado alivio a la economía mexicana durante un período de 19 meses de caída de la inversión fija bruta, tendencia que solo se interrumpió en abril gracias al aumento del gasto público. En junio, las exportaciones crecieron más de un 34 por ciento respecto del mismo mes del año anterior, impulsando además un superávit comercial que casi se duplicó hasta 4.090 millones de dólares.

El mes pasado, el Banco de México puso fin a un ciclo de casi dos años de recortes de las tasas de interés debido a las presiones inflacionarias derivadas de la guerra con Irán. De cara a los próximos meses, las autoridades monetarias han señalado que “será apropiado mantener la tasa de referencia” en su nivel actual del 6.50 por ciento.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto una serie de medidas —desde incentivos fiscales hasta una simplificación de los procesos de aprobación de inversiones— para estimular el gasto del sector privado. Sin embargo, esos esfuerzos todavía no han generado resultados significativos, lo que mantiene a la economía mexicana altamente dependiente de las exportaciones, dirigidas mayoritariamente a Estados Unidos.

La semana pasada, funcionarios de México y de Estados Unidos celebraron en Ciudad de México una tercera ronda de negociaciones sobre el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), que ha entrado en una fase de revisión anual. Durante las conversaciones, Washington solicitó a México replicar su política arancelaria contra el acero y el aluminio chinos mediante la imposición de importaciones a las importaciones procedentes de fuera de Norteamérica.

Aunque las exportaciones mexicanas siguen gozando de acceso preferencial al mercado estadounidense gracias al T-MEC, Donald Trump ha vuelto a poner en duda el futuro del acuerdo, al afirmar que no desea actualizarlo, pese a haberlo presentado anteriormente como uno de los principales logros comerciales de su primer mandato.