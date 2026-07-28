Exportaciones en México anotan monto histórico de enero a junio: Suman 389 mil 723 millones de dólares

Las exportaciones mexicanas alcanzaron sus mejores registros en el primer semestre en los últimos cinco años.

Las exportaciones mexicanas sumaron 389 mil 723 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un monto histórico, y además repuntaron 24.6 por ciento anual, con lo que anotaron su mayor avance desde 2021.

Destacaron las ventas al exterior de manufacturas distintas a las automotrices, que se dispararon 37.6 por ciento entre enero y junio, su mayor avance desde que hay registros, en un contexto de fuerte demanda de Estados Unidos por productos tecnológicos ante el auge de la inteligencia Aartificial (IA).

En contraste, las exportaciones automotrices crecieron apenas 1 por ciento en el semestre, luego de tres semestres consecutivos con caídas. En total, las exportaciones manufactureras crecieron 25.8 por ciento, también con su mayor avance en cinco años, de acuerdo con las cifras del Inegi.

(El Financiero)

IA favorece exportaciones en México

Para Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, ese desempeño combina factores cíclicos y estructurales: el sólido ciclo de inversión estadounidense en infraestructura para IA, centros de datos y equipo eléctrico, y la reconfiguración de cadenas de suministro tras los aranceles a productos tecnológicos asiáticos, que ha fortalecido a México como plataforma manufacturera hacia Estados Unidos.

Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, coincidió en que el ciclo de inversión tecnológica en Estados Unidos contribuye al dinamismo, aunque advirtió que no es prudente atribuirle todo el crecimiento, ya que la categoría de manufacturas no automotrices es muy amplia y los datos agregados no permiten aislar cuánto corresponde a bienes vinculados con IA.

Mario Correa, expresidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, atribuyó buena parte del repunte a la incertidumbre generada por los vaivenes de la política comercial de Donald Trump, que ha llevado a empresas estadounidenses a acelerar importaciones para construir inventarios, sobre todo en tecnología ligada a la IA.

Advirtió que el impulso podría ser de corta duración y que buena parte corresponde al ensamblaje final en México de componentes asiáticos, es decir, exportaciones de menor valor agregado.

Las ventas petroleras al exterior cayeron 2.9 por ciento y las agropecuarias retrocedieron 4.0 por ciento, mientras que las extractivas se dispararon 78.6 por ciento anual, durante el primer semestre del presente año.

Las importaciones sumaron 379 mil 866 millones de dólares en el semestre, un alza de 22.0 por ciento, impulsadas por las compras de bienes intermedios, que crecieron 26.7 por ciento.

Ostolaza agregó que, por lo mismo, el efecto sobre el PIB será menor al crecimiento bruto de las exportaciones, pues buena parte de la manufactura exportadora utiliza insumos importados.

La balanza comercial acumuló un superávit de 9 mil 857 millones de dólares en la primera mitad del año, muy por arriba de los mil 433 millones del mismo lapso del año pasado, y además fue una cifra récord.

Solo en junio, las exportaciones mexicanas sumaron 72 mil 551 millones de dólares, un incremento de 34.4 por ciento, el mayor desde mayo de 2021. El avance estuvo respaldado por las manufacturas, que subieron 35.3 por ciento, con un salto de 48.8 por ciento en las no automotrices.

Ugarte dijo que estas cifras fortalecen la expectativa de un repunte del PIB en el segundo trimestre, impulsado por las exportaciones netas, luego de que en el primer trimestre el PIB creció apenas 0.2 por ciento anual. Hacia la segunda mitad del año, anticipó que el comercio exterior seguirá sosteniendo la actividad económica, aunque con un ritmo más moderado.