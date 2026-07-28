EU compara a los cárteles mexicanos con ISIS y Al Qaeda; acusa que controlan territorio nacional

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, advirtió que los sistemas político, judicial y legal de México no funcionan porque los cárteles tienen el control territorial del país y aniquilan o secuestran a cualquier persona que obstruya sus actividades.

En la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera, celebrada en el Departamento de Guerra, dijo a los soldados estadounidenses desplegados en la frontera con México que “el enemigo está a escasos metros de donde trabajan, su trabajo consiste en impedir que se afiancen de cualquier manera en nuestro país, y lo han conseguido”.

EU compara a cárteles mexicanos con Al Qaeda

Miller señaló que “como organización terrorista extranjera, los cárteles mexicanos se encuentran en la misma posición legal que ISIS o Al Qaeda, con la diferencia de que no operan a miles de kilómetros”.

“Estas organizaciones no solo exportan muerte masiva en forma de narcóticos a nuestro país, sino que exportan sofisticadas empresas criminales cuyo objetivo es desestabilizar nuestra democracia y acabar con el Estado de derecho”, dijo.

“Hay una razón por la que en México el sistema de justicia, el sistema político y el sistema legal no funcionan: el territorio está controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino”, sentenció.