Detienen a esposa de alcalde asesinado de Temoac, Morelos, y al director de la Policía

El director de la Policía y la directora del DIF de Temoac, Morelos, son vinculados a la delincuencia organizada.

La esposa del recién ejecutado alcalde de Temoac, Morelos, y directora del DIF Municipal, Marisol ‘N’, así como el director de la Policía del Ayuntamiento, Geovany Emanuel ‘N’, fueron detenidos por su presunta vinculación en esquemas de extorsión y delincuencia organizada en la demarcación.

El anuncio fue realizado por el fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, quien confirmó el cumplimento de ambas órdenes de aprehensión realizadas por autoridades estatales y federales.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos fueron puestos de inmediato a disposición de un juez especializado a fin de resolver su situación jurídica, en el marco de las investigaciones conducidas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).

Este operativo forma parte de las acciones permanentes articuladas bajo la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión y contó con la intervención coordinada de las fuerzas de seguridad que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos.

“Las acciones en contra del delito de extorsión continúan de manera firme e ininterrumpida en toda la entidad”, subrayó el fiscal general Blumenkron Escobar, haciendo énfasis en que no habrá tolerancia para funcionarios públicos que coludan con células criminales.

¿Qué pasó en Temoac, Morelos?

Estas aprehensiones se registran en medio del convulso panorama político y de seguridad que ha fracturado a Temoac tras el asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero. El edil fue víctima de un ataque armado al interior de las oficinas municipales el 22 de julio.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta de la República, el pasado viernes 24 de julio realizada en las instalaciones de la 24ª Zona Militar de Morelos, el titular de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, reveló que el malogrado edil era investigado por sus vínculos con la delincuencia organizada y por la autoría intelectual de tres asesinatos, entre ellos la del activista y comunicador, Samir Flores Soberanes.

Durante la última década, la zona oriente de Morelos —comprendida por municipios como Temoac, Jantetelco, Zacualpan de Amilpas, Cuautla y Yecapixtla— se ha transformado en un corredor estratégico para el crimen organizado. La ubicación geográfica de la región, que colinda con los estados de Puebla y Guerrero, la convierte en una ruta clave para el trasiego de estupefacientes, el tráfico de armas y el ocultamiento de células delictivas.

En la misma conferencia de prensa presidencial, García Harfuch recordó la reciente detención del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián; del presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro; y del excedil de Yecapixtla, Irving Sánchez Ayala, como parte del denominado “operativo enjambre”, entre otros funcionarios.

¿Qué grupos delincuencialaes operan en Temoac?

Históricamente, la violencia en Temoac ha estado ligada a la presencia de fracciones locales disputadas por carteles de mayor envergadura, entre ellos células derivadas del Cartel de los Beltrán Leyva, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos regionales autodenominados ‘Comandos de la Sierra’ o ‘Los Tepito’ y ahora ‘los Huazulco’ y ‘los Aparicio’.

Estos grupos diversificaron sus actividades delictivas, pasando del narcotráfico al sometimiento sistemático de la sociedad civil a través de extorsión y cobro de piso, infiltración en ayuntamientos, así como homicidios y desapariciones.

Las autoridades estatales han reiterado que las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas órdenes de aprehensión en los próximos días contra otros actores políticos o administrativos vinculados a los grupos delictivos de la región.