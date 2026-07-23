Morelos activa operativo de seguridad tras asesinato del alcalde de Temoac

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos se declaró en sesión permanente tras el asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, ocurrido este miércoles, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la presidencia municipal y le disparó en repetidas ocasiones.

El secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado, informó que, desde que se tuvo conocimiento del ataque, las instituciones que integran la Mesa desplegaron un operativo en Temoac y municipios aledaños con la participación coordinada de los tres órdenes de Gobierno.

“Nos encontramos en sesión permanente para garantizar la seguridad de la población, la gobernabilidad en el municipio y el seguimiento puntual de las investigaciones”, señaló el funcionario desde la 24/a Zona Militar.

Añadió que el Gobierno estatal reforzó la presencia de fuerzas de seguridad en la región para acompañar a la población y fortalecer las condiciones de seguridad, además de llamar a permitir que las investigaciones avancen “en favor de la legalidad, la justicia y la paz”.

¿Qué se sabe del asesinato de Valentín Lavín?

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó la muerte del presidente municipal e informó que personal del Ministerio Público, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de Servicios Periciales acudieron al Palacio Municipal para realizar las primeras diligencias y el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados llegaron en motocicleta a la presidencia municipal poco después del mediodía.

Los agresores ingresaron al inmueble, se dirigieron a la oficina del alcalde y le dispararon con armas cortas antes de escapar a bordo del mismo vehículo.

Valentín Valín ya había sobrevivido a un primer atentado en su contra.

Paramédicos acudieron de inmediato para brindar auxilio al alcalde e iniciar su traslado de urgencia hacia un hospital. Sin embargo, la ambulancia interrumpió el trayecto luego de que el personal médico confirmó que Lavín Romero ya no contaba con signos vitales.

Blumenkron aseguró que la Fiscalía agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el crimen y pidió a la ciudadanía aportar información de manera anónima a través del número 089.