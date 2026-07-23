‘Na na na na... nada más gastó dos millones de pesos’: Máynez usa presupuesto del MC para muñecos y música

Según la Plataforma de Transparencia, Álvarez Máynez gastó 2 millones en peluches alusivos a su persona, jingles y canciones (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

En año y medio que lleva como presidente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ha gastado casi 2 millones de pesos del presupuesto del partido para producciones de su persona caricaturizada.

De acuerdo con los contratos que el partido naranja ha hecho públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia, la estrategia de comunicación no solo comprende spots y jingles sino producciones para promover la imagen de Maynecito.

¿En qué gastó Máynez 2 millones de pesos?

En lo que va de 2026, el emecista ha contratado seis servicios para crear una animación denominada Maynecitoks, con la empresa MMM Comunicación, originaria de Guadalajara, por 893 mil 872 pesos.

La contratación comprende el servicio de ‘producción animada con el concepto Maynecitoks’, parte uno a la seis.

Esta se integra de preproducción 2D, storyboard, animatic, guion, actuación de voces, risgging 2D, ilustración de fondos, mothiongraphics, animación cutout, 2D FX, posproducción 2D, edición, diseño sonoro, música original, mix, según de describe en los documentos.

Adicionalmente, se firmaron cinco contratos más con esa empresa por un millón 146 mil 805 pesos para la “producción audiovisual animada ‘los naranjas’” partes una a cinco.

Dicha producción tiene las mismas características del contrato citado anteriormente.

La empresa ya creó otras animaciones con la imagen del emecista en 2025, pues también se le pidieron seis servicios para videos animados denominados ‘Maynecito y México nuevo’, los cuales sumaron 688 mil 253 pesos; ese año, a MMM Comunicación también se le encargaron dos animaciones denominadas ‘Maynecito Durango y Maynecito Gómez Palacio’, por 114 mil 708 pesos.

En total, la empresa citada ha sumado contratos por 2 millones 843 mil 638 pesos.

Del presupuesto 2025, también resalta la producción ‘Navidad con Máynez’; sin embargo, en este caso la contratación fue con Moisés Barba González, productor de Jalisco y creador del jingle característico del partido “Movimiento Naranja”, interpretado por el niño Yuawi. El costo fue de 190 mil 240 pesos.

La misma petición se le hizo al productor apenas entró Álvarez Máynez como líder del partido, pues en diciembre le pidieron “canción Navideña Máynez”, por 145 mil pesos; es decir, más barato que la contratación de 2025.

En total, entre sus caricaturas y canciones, el líder naranja suma 2 millones 32 mil 73 pesos.

Álvarez Máynez fue nombrado presidente de MC en diciembre de 2024.

¿Cómo nació el ‘Maynecito?

Desde su campaña presidencial de ese mismo año, el emecista empezó a usar Maynecito, pues creó un peluche alusivo a su persona, tras la fiebre de los denominados Amlitos, también muñecos alusivos a la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador.