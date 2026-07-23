No mires acá, Trump: Compañía china Geely se hace con una fábrica de Ford en España

Geely compró parte de una fábrica de Ford, y se espera que en el evento esté el líder Pedro Sánchez.

Según fuentes cercanas al asunto, la empresa china Geely ha acordado adquirir parte de una fábrica de Ford Motor Co. en España, lo que se suma a una serie de inversiones chinas que están transformando la industria automovilística del país.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciará el acuerdo en la planta cercana a Valencia este jueves, según fuentes que prefirieron permanecer en el anonimato. El fabricante de automóviles chino construirá vehículos en una línea de montaje inactiva de la planta, donde Ford también fabrica el crossover Kuga, indicaron las fuentes.

Esta colaboración, que lleva meses gestándose, pone de manifiesto la determinación de Sánchez de aumentar el papel de España en la industria automovilística europea en un contexto de reestructuración del sector. El presidente del Gobierno ha estado cortejando a los fabricantes de automóviles chinos ofreciéndoles una base de producción local para eludir los aranceles de la Unión Europea, además de una amplia red de proveedores, mano de obra cualificada y bajos costes energéticos.

Un portavoz del gobierno confirmó que Sánchez tiene previsto hacer una declaración en la planta de Almussafes el jueves, pero declinó hacer más comentarios. Geely declinó hacer comentarios. Los representantes de Ford no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El medio local Las Provincias informó anteriormente que Sánchez planea visitar la fábrica el jueves para formalizar el acuerdo. Las conversaciones se han estado llevando a cabo desde principios de este año.

Marcas de autos chinos llegan a España

La empresa china Chery Automobile Co. y la marca española Ebro han reactivado una antigua fábrica de Nissan en Barcelona que ahora emplea a más de mil 500 personas. BAIC Motor Corp. producirá vehículos todoterreno con la marca Santana, que ha sido resucitada, en Andalucía. El proyecto más ambicioso es la alianza entre Stellantis NV y CATL para una fábrica de baterías de 4 mil 100 millones de euros en Zaragoza, cuya puesta en marcha está prevista para 2028.

A diferencia de Alemania, Francia e Italia, España carece de un fabricante de automóviles nacional importante. Sánchez y su equipo sostienen que las inversiones chinas pueden ayudar a salvaguardar los empleos en el sector manufacturero y, al mismo tiempo, acelerar la transición a los vehículos eléctricos.

El gobierno ha afirmado que las inversiones chinas crearán miles de puestos de trabajo, si bien reconoce que algunos proyectos dependerán inicialmente de trabajadores y tecnología chinos.

Ford mantiene una larga relación con Geely, tras haber vendido Volvo Cars a la compañía china hace 16 años.

La llegada de Geely podría ayudar a impulsar la actividad en Valencia y a preservar o recuperar puestos de trabajo. La planta de Almussafes, que en su día fue la más grande de Ford fuera de Estados Unidos, ha estado operando a menos de una cuarta parte de su capacidad anual de 450 mil vehículos.

Geely Automobile Holdings Ltd. se ha expandido por toda Europa con modelos como el SUV eléctrico EX5. Fabricar automóviles en la región ayudaría a la empresa a evitar aranceles y costos de envío, al tiempo que indicaría a concesionarios y clientes que planea permanecer en el mercado y brindar soporte técnico y de repuestos a largo plazo.

Las colaboraciones entre fábricas son habituales en la industria automotriz, ya que permiten a los fabricantes distribuir los costes fijos y compartir plantillas y redes de proveedores. Stellantis produce furgonetas de la marca Toyota Motor Corp. en plantas de Francia, España e Italia, por ejemplo, mientras que Ford fabrica la camioneta Amarok de Volkswagen junto con la Ranger en Sudáfrica y su Transit Custom junto con la VW Transporter en Turquía.