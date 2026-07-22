BMW arrancará producción de autos eléctricos en San Luis Potosí en 2027

BMW comenzará a fabricar vehículos eléctricos de la plataforma Neue Klasse en su planta de San Luis Potosí en 2027.

BMW Group arrancará en 2027 la producción de vehículos eléctricos en su planta de San Luis Potosí, donde ensamblará los modelos iX3 e i3 de la plataforma Neue Klasse, considerada la nueva generación de autos eléctricos de la firma alemana.

De acuerdo con Klaus von Moltke, presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí, esta decisión permitirá a la firma alemana dar arranque con su nueva gama de vehículos eléctricos, mismos que esperan exportar a distintos mercados, incluido Estados Unidos, donde hoy existe un entorno de incertidumbre derivado de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

“Sólo el 30 o 40 por ciento de nuestra producción va hacia Estados Unidos, nuestra producción también va a otros países, incluso nosotros exportamos desde aquí a China, pero nuestra meta es exportar hacia todos los países con los que tenemos tratados”, comentó el ejecutivo.

El directivo señaló que la producción de los nuevos vehículos forma parte de un plan de inversión de 800 millones de euros anunciado desde 2023 para ampliar las capacidades de la planta, incorporar nuevas instalaciones y desarrollar procesos de manufactura para vehículos eléctricos, incluido el ensamble de baterías de alto voltaje.

Con ello, la operación de San Luis Potosí se convertirá en una de las instalaciones clave de BMW para la producción de la plataforma Neue Klasse, que será la base de la siguiente generación de modelos eléctricos de la compañía.

CEO de BMW: ‘Vamos a seguir adelante con nuestros planes’

Von Moltke destacó que la decisión de establecer la planta en México nunca estuvo ligada a un solo destino de exportación, sino a la posibilidad de atender diferentes regiones mediante la red de acuerdos comerciales con los que cuenta el país.

“Cuando nos ubicamos aquí ya habíamos valorado las posibilidades y una de las razones fue el acceso a varios mercados por los diversos acuerdos comerciales”, comentó en entrevista con El Financiero.

El directivo agregó que la estrategia contempla abastecer no solo a Norteamérica, sino también a Europa, África del Norte, Medio Oriente y la región del Pacífico, lo que reduce la dependencia de un solo mercado y fortalece la viabilidad de la inversión en electrificación.

“Nosotros vamos a seguir adelante con nuestros planes para ampliar nuestras capacidades y arrancar con la producción de vuestros vehículos eléctricos. No podemos confiar en cómo se comportan los mercados”, concluyó.