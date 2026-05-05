BMW i3: el primer Serie 3 eléctrico que reta a 50 años de historia.

Múnich, Alemania — El BMW i3 llega como el primer Serie 3 completamente eléctrico sobre la plataforma Neue Klasse, con 463 hp combinados (345 kW), autonomía declarada de hasta 900 km WLTP y arquitectura de 800V con celdas cilíndricas cell-to-pack que habilita carga DC de 400 kW —400 km en apenas 10 minutos—. La producción arranca en agosto de 2026 y el precio estimado para México se ubica en la franja de 1.2 a 1.4 millones de pesos.

BMW i3 2026 frontal encendido El frente del i3 sólo revela su identidad cuando el auto está encendido. Foto: BMW

Hay autos que se presentan, y hay autos que se declaran. El nuevo BMW i3, el segundo modelo de la plataforma Neue Klasse de la marca alemana, pertenece a la segunda categoría. Lo vimos en Múnich, en la iFactory de Milbertshofen, donde BMW fabrica vehículos desde hace más de cien años. La elección del lugar no es casual: este auto es, ante todo, una declaración de principios.

¿Qué es la plataforma Neue Klasse de BMW?

El primer Serie 3 completamente eléctrico para el mercado global llega cargando uno de los legados más pesados del segmento premium. Cinco décadas de Freude am Fahren (El Placer de Conducir) no se reescriben fácilmente, y BMW lo sabe. Por eso el i3 no intenta romper con el pasado: sólo lo reinterpreta.

Las proporciones son las correctas, las clásicas: distancia entre ejes generosa, cabina que cae hacia la cola y voladizos cortos. El perfil en 2.5 volúmenes respeta la silueta que definió al sedán deportivo durante generaciones.

La Neue Klasse, en cambio, nació eléctrica desde la hoja en blanco. Eso se nota en cada decisión de diseño, en cada milímetro del habitáculo y, sobre todo, en los números que la plataforma genera.

Diseño exterior: parrilla iluminada y luces traseras horizontales

Donde la cosa se pone interesante es en el frente. La firma luminosa del i3 fusiona la parrilla de riñones y los faros dobles en una sola unidad expresiva que solo revela su identidad cuando el auto está encendido. Apagado, el frente puede parecer contenido, casi enigmático o simplón. Encendido, cobra un carácter dinámico y minimalista, destacando los grupos ópticos y la famosa “parrilla” de doble riñón.

BMW i3 2026 detalle frontal La firma luminosa del i3 fusiona parrilla y faros en una sola unidad expresiva. Foto: BMW (Fabian Kirchbauer/Fabian Kirchbauer Photography)

Habrá una curva de aprendizaje para gozarlo visualmente, y eso no es una crítica: es la señal más clara de que BMW propone algo genuinamente nuevo en lugar de actualizar lo que ya funcionaba.

BMW i3 2026 vista trasera Las luces traseras horizontales anclan la parte posterior con precisión. Foto: BMW (Fabian Kirchbauer/Fabian Kirchbauer Photography)

Las luces traseras horizontales anclan la parte posterior con precisión, y las salpicaderas acentuadas le dan la presencia ancha y atlética que el sedán eléctrico necesitaba. El cambio se siente tan radical porque BMW se planteó saltar dos generaciones de modelos con la Neue Klasse… y parece que lo lograron.

BMW i3 2026 tres cuartos Las salpicaderas acentuadas dan al i3 la presencia que el sedán eléctrico necesitaba. Foto: BMW

Interior con BMW Panoramic iDrive y unidad Heart of Joy

Al sentarse frente al BMW Panoramic iDrive, la pantalla curva que domina el habitáculo, queda claro que el salto tecnológico es tan real por dentro como el diseño es disruptivo por fuera. El sistema es el protagonista del habitáculo: envolvente, centrado en el conductor, sin el caos visual de la tecnología acumulada sin criterio. Operarlo se siente más fluido, dinámico e “inteligente”.

BMW Panoramic iDrive i3 2026 La unidad Heart of Joy promete respuestas 10 veces más rápidas. Foto: BMW (Fabian Kirchbauer/Fabian Kirchbauer Photography)

La calidad, los materiales y el diseño también son un brinco para colocarse como los nuevos referentes, además de presumir una gran cantidad de materiales sustentables y reciclados. La unidad Heart of Joy, eje de la nueva arquitectura electrónica definida por software, promete respuestas diez veces más rápidas que los sistemas previos. Y si bien ya lo comprobamos en su hermano SUV, el iX3, aún falta poner a este en pruebas dinámicas sobre el asfalto.

BMW i3 2026 interior detalle El i3 presume materiales sustentables y reciclados en cabina. Foto: BMW (Fabian Kirchbauer)

Plataforma de 800V, batería cell-to-pack y 900 km de autonomía

El BMW i3 50 xDrive monta un motor por eje que suman 345 kW (463 hp) y 476 lb-pie de par combinados. La tecnología BMW eDrive de sexta generación a 800 voltios con celdas cilíndricas en diseño cell-to-pack y autonomía declarada de hasta 900 km bajo ciclo WLTP, son gran novedad. La capacidad de carga DC alcanza los 400 kW, pudiendo recuperar energía para 400 km en apenas diez minutos de carga, una reconfiguración real de lo que significa detenerse a cargar en carretera.

El sistema de 800 voltios es la columna vertebral de todo. No es un detalle técnico menor: es lo que hace posible la carga de 400 kW y los diez minutos para recuperar 400 km de autonomía. Para contexto, la mayoría de los eléctricos premium actuales opera entre 400 y 500 voltios, con velocidades de carga que rara vez superan los 250 kW. BMW no solo alcanza a los líderes de la categoría en este rubro: los supera, aunque ya hay modelos en la calle hace un par de años que alcanzan los 350 kW y vienen en camino los primeros de 1,000 y hasta 1,500 kW. Sin embargo, BMW lo hace con una arquitectura que también mejora la eficiencia energética global del vehículo, lo que en parte explica los 900 km declarados de autonomía bajo ciclo WLTP.

Las celdas cilíndricas en formato cell-to-pack merecen atención. El diseño tradicional apila celdas en módulos que luego se ensamblan en un paquete. El cell-to-pack elimina esos módulos: las celdas van directamente al paquete, lo que permite mayor densidad energética y reduce el peso total. El resultado práctico es una batería más plana que libera espacio en el habitáculo y baja el centro de gravedad, con beneficios directos para la dinámica de manejo.

Carga bidireccional V2L, V2H y V2G

La carga bidireccional es otro capítulo. El BMW i3 ofrece funciones Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Home (V2H) y Vehicle-to-Grid (V2G), convirtiendo al auto en fuente de energía portátil. Puede alimentar dispositivos externos, sostener la casa en un apagón o devolver energía a la red cuando la demanda sube. La disponibilidad depende de la normatividad eléctrica de cada mercado; en México hay trabajo regulatorio pendiente, pero la capacidad técnica ya está integrada desde fábrica.

Rivales: Mercedes-Benz Clase C eléctrico, Audi A5 e-tron y Tesla Model 3

El segmento de sedanes eléctricos premium de talla media está en plena definición y BMW llega primero con una propuesta madura. Mercedes-Benz trabaja en una versión eléctrica del Clase C con tecnología EQ, el rival más directo cuando llegue; desde Audi hay señales —sin confirmación oficial aún— de que un A5 e-tron podría estar en camino, sin olvidar al Tesla Model 3, el BYD Seal y los que se sumen en el camino.

¿Cuándo llega el BMW i3 a México y dónde se ensamblará?

Para México la conexión es directa. La planta de San Luis Potosí, que exportó el Serie 3 al mundo, incorporará manufactura de vehículos eléctricos Neue Klasse a partir de 2027 con 800 millones de dólares adicionales de inversión. Una versión del BMW i3 se ensamblará eventualmente en territorio mexicano junto con el iX3, con implicaciones en reducción de costos y tiempos de entrega.

El precio de lanzamiento en México no está confirmado aún, pero el posicionamiento apunta a la franja alta del segmento hacia finales de año, con un rango estimado de 1.2 a 1.4 millones de pesos.

BMW iFactory Múnich Milbertshofen La iFactory de Milbertshofen produce vehículos BMW desde hace más de cien años. Foto: BMW

La iFactory de Milbertshofen ha producido vehículos BMW sin interrupción por más de cien años y en los últimos cuatro atravesó una modernización para la Neue Klasse: nueva planta de carrocería, área de ensamble de última generación, logística integrada. Un año después del arranque del i3, la planta dejará de fabricar combustión para convertirse en instalación 100% eléctrica. Es un punto de no retorno que BMW asume con aparente convicción.

Lo que viene: BMW i3 Touring y versión de alto desempeño

Oliver Zipse, World Car Person 2026, confirmó la versión Touring del i3. Se mostró la silueta durante el evento en Múnich. Fechas y detalles, por confirmar.

La versión de alto desempeño del i3 será eléctrica sobre plataforma Neue Klasse. Fotos filtradas anticipan un frente más agresivo. ¿Llegará en 2027?

La Neue Klasse no es solo un nombre de plataforma, es la apuesta más ambiciosa de BMW desde que el grupo decidió electrificarse profundamente, y el i3 es su argumento más poderoso hasta ahora. BMW apostó fuerte, y aún sin haberlo manejado, visto de cerca, parece que valió la pena. Bienvenida la nueva clase de BMW.

Ficha técnica BMW i3 50 xDrive