Pemex hace su agosto en mayo: Vende crudo a Vitol por primera vez en una década

La guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz provocaron que Pemex encontrara en Vitol un cliente, tras 10 años de no tener relación comercial.

Vitol Group está comprando petróleo mexicano por primera vez en una década, en un momento en que el conflicto en Oriente Medio está trastornando las cadenas de suministro globales.

El petrolero “Eurovisión”, fletado por Vitol, cargaba el miércoles en una terminal situada frente a la costa mexicana, según un documento al que tuvo acceso Bloomberg. El crudo fue suministrado por Petróleos Mexicanos y probablemente se dirija a Europa, donde el mayor comerciante independiente de energía del mundo posee activos de refinería en varios países.

Vitol y Pemex no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Pemex tiene una política de larga data de no vender petróleo a traders, pero hace excepciones cuando el comprador también posee activos de refinería.

El Eurovisión estaba cargando unos 827 mil barriles de crudo ligero y ácido Olmeca, y 200 mil barriles de petróleo pesado y ácido Maya, según el documento.

La guerra de Irán, que entra en su tercer mes, ha disparado los precios del crudo y los productos derivados del petróleo, a medida que más de mil buques permanecen varados en el Golfo Pérsico debido al cierre casi total del estrecho de Ormuz.

Buques petroleros frente a Bandar Abbas, Irán, en el Estrecho de Ormuz, el 2 de mayo del 2026. (Amirhosein Khorgooi/AP)

El cierre de Ormuz abre una puerta a Pemex para comerciar más crudo

El cierre del Estrecho de Ormuz, ruta marítima por la que pasa la quinta parte del petróleo y gas natural del mundo, ha impulsado a países dependientes del crudo de Medio Oriente a buscar alternativas para evitar una crisis energética.

Uno de los casos es el de Japón, que obtiene más del 90 por ciento de su crudo desde el golfo Pérsico.

El 23 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Pemex acordó la venta de 1 millón de barriles de crudo al gobierno japonés, en un acuerdo ratificado en una llamada con la Primera Ministra Sanae Takaichi y con entrega prevista para julio según el diario Nikkei.

En marzo, Petróleos Mexicanos (Pemex) obtuvo ingresos por mil 059 millones de dólares por exportaciones petroleras, con lo que superó la barrera de los mil millones, algo que no se veía desde octubre de 2025.

Durante ese mes, la paraestatal exportó un promedio de 415.1 mil barriles diarios a un precio promedio de 82.3 dólares por barril. Es el nivel más alto desde agosto de 2022.

Estas ventas estuvieron impulsadas por un entorno de precios más altos del crudo, debido a la guerra con Irán, y pese a la caída significativa en los volúmenes exportados y a la apreciación del peso frente al dólar.

En marzo, Petróleos Mexicanos (Pemex) obtuvo ingresos por mil 059 millones de dólares por exportaciones petroleras (Presidencia)

¿Por qué México dejó de vender crudo a Vitol?

En 2020, Bloomberg informó que Vitol fue suspendida de hacer negocios con Petróleos Mexicanos (Pemex) después de que estallaran en Estados Unidos casos de corrupción que involucraban pago de millones de dólares en sobornos en Brasil, Ecuador y México.

El caso llegó en su momento hasta la ‘mañanera’ del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas, ni del extranjero ni de México. Esa era la práctica, eso era Repsol, Odebrecht, OHL, todas venían aquí y podían hacer y deshacer; eso ya se terminó”, remarcó el mandatario en mayo de 2022.

-Con información de Bloomberg.