Huachicol provoca pérdidas millonarias a Pemex: Petrolera advierte riesgos internos y falta de mejora

El huachicol ha ido en aumento y con pérdidas para Pemex.

Petróleos Mexicanos (Pemex) registró pérdidas por 23 mil 491 millones de pesos derivadas del huachicol, o robo de combustible, durante 2025, un aumento de 14.4 por ciento respecto al año previo, además, la petrolera reconoce que no existe una mejora sostenida en el combate a ese delito y advierte riesgos de participación de su propio personal en estas actividades ilícitas.

De acuerdo con su reporte anual entregado a la Securities and Exchange Commission (SEC), la petrolera detalló que el robo promedio de combustibles alcanzó 19 mil 600 barriles diarios en 2025, lo que representó un crecimiento de 15.3 por ciento frente a los 17 mil barriles diarios registrados en 2024, evidenciando que las estrategias implementadas no han logrado contener de forma estructural el fenómeno.

Tan solo en 2025 y 2024, Pemex identificó 10 mil 591 y 11 mil 774 tomas ilegales de oleoductos, respectivamente, aunque la petrolera advierte que esta disminución de 10 por ciento no necesariamente refleja una disminución del delito, sino cambios en su dinámica y en los métodos utilizados por los grupos delictivos.

“Las medidas que hemos tomado en conjunto con el gobierno mexicano para reducir el mercado ilícito de combustible no han dado como resultado una mejora sostenida”, puntualizó la empresa en el reporte.

El informe también revela un foco de riesgo adicional, la posible participación de trabajadores en estas actividades.

“Pemex está expuesto al riesgo de que algunos de sus empleados o funcionarios públicos participen, o sean percibidos como participantes, en el mercado ilícito de combustibles”, se lee en el reporte.

A pesar de que la empresa reportó la protección de 61 millones de litros de hidrocarburos gracias a mayores acciones de vigilancia, admite que el problema persiste debido a la sofisticación y alcance de las redes criminales, lo que dificulta erradicarlo de manera definitiva.

Como parte de su estrategia, Pemex ha reforzado la coordinación con fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, además de incorporar tecnología para el monitoreo de ductos, mejorar los sistemas de detección de fugas y fortalecer los canales de denuncia ciudadana.

Pérdidas por huachicol serían mayores

Las cifras dadas a conocer por Petróleos Mexicanos a la bolsa de Estados Unidos estarían subestimadas, ya que Francisco Barnés de Castro, excomisionado de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) evaluó que las pérdidas por robo de combustibles ascendieron a por lo menos, 123 mil millones de pesos en 2025.

De acuerdo con los cálculos de Barnés de Castro, quien también fuera rector de la UNAM, el huachicol generó pérdidas para Pemex por 31 mil 100 y 37 mil 100 millones de pesos entre 2019 y 2020, respectivamente.

Estos años coinciden con el combate frontal de la administración de López Obrador contra este tipo de prácticas, lo que incluso, provocó escasez de combustible en gasolineras.

Sin embargo, en los siguientes años comenzó a acelerar con pérdidas acumuladas de 81 mil 100 millones de pesos (2021), 53 mil millones de pesos (2022), 72 mil 400 millones de pesos (2023), 116 mil 500 millones de pesos (2024) y 123 mil 500 millones de pesos (2025).

Por lo tanto, durante la era de la cuarta transformación, la petrolera mexicana ha perdido 515 mil millones de pesos. Con este monto, Pemex podría pagar toda la deuda que mantiene con proveedores (434.4 mil millones de pesos) y todavía le sobraría.

Barnés de Castro advirtió que el fenómeno “se disparó de nuevo”, alcanzando niveles que, si bien no igualan los máximos observados en sexenios anteriores, sí representan una “sangría” relevante para el Estado.