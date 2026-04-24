Detienen a Fernando ‘N’, sobrino del extitular de la Marina, líder de huachicol fiscal

Fernando 'N' fue detenido en un departamento de Palermo, en Buenos Aires.

Con la ayuda de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) fue detenido ayer en Argentina, con fines de extradición a México, Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina y sobrino del extitular de esa dependencia, Rafael Ojeda.

El exmando naval, de 48 años (quien tenía una ficha roja de búsqueda y captura de Interpol, solicitada por México) estaba en Buenos Aires y usaba una identidad falsa, haciéndose pasar como ciudadano de Guatemala.

“La Argentina no es refugio de criminales”, dijo Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de Argentina al confirmar la detención del mexicano y la ayuda de la CIA en la operación.

La Fiscalía General de la República de México señala a Fernando Farías Laguna, junto con su hermano Roberto (ya preso en el penal de máxima seguridad El Altiplano), de ser líderes de una red criminal que, durante alrededor de cinco años, se dedicó al delito de huachicol fiscal.

Ese ilícito se configuró al introducir por las aduanas marítimas de México y de manera ilegal, millones de litros de combustibles, hidrocarburos y/o petrolíferos que trasladaban en buque-tanques procedentes de Estados Unidos.

Con sobornos, la red criminal simulaba revisiones a los contenedores, a los cuales ponían etiquetado falso; además, tenían documentación apócrifa para hacer pasar el hidrocarburo como aceites o aditivos, y con ello evadir el pago de impuestos.

Luego, los hidrocarburos eran distribuídos para su venta al menudeo en México. Con ello esta red criminal, en la que participaban elementos de las Fuerzas Armadas, civiles y empresarios, logró ingresos ilícitos millonarios.

Para cometer esos y otros presuntos delitos, Fernando Farías Laguna no solo usó algunos de los 20 cargos de dirección o mando que tuvo en la Secretaría de Marina, incluso en el área de inteligencia, sino que también usó la infraestructura de la dependencia.

Una denuncia integrada en el expediente señala a los hermanos Farías Laguna, conocidos dentro de la Marina como Los Primos, de otros ilícitos como tráfico de influencias, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

Según la denuncia, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) los hermanos Farías Lagunas tejieron una red compleja de servidores públicos que operaban como colaboradores de actos de corrupción.

No obstante, la FGR solicitó y obtuvo el 18 de agosto del año pasado la orden de detención contra 13 personas, entre ellos los hermanos Farías Laguna, por ahora solo por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Roberto Farías Laguna fue detenido en septiembre de 2025 y Fernando huyó y, aunque promovió amparos, la orden de aprehensión en su contra está vigente.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó en México la detención.

“Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando ‘N’, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana”, señaló en X.

Más tarde, el Gabinete de Seguridad federal emitió un comunicado en el que abundó que desde la emisión de la ficha roja, las instituciones de seguridad internacionales mantuvieron un seguimiento puntual contra Farías Laguna, lo que permitió su detención.

Ahora, Farías Laguna enfrentará un proceso de extradición que podría alargarse, incluso durante meses, si no se allana a la entrega fast track. Epigmenio Mendieta, abogado del exmando naval dijo que, al cierre de esta edición, aún no le habían notificado la captura.

Reconoce PRI eficaz coordinación de SSPC en la operación

El líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, reconoció la “coordinación eficaz” de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Omar García Harfuch, y el “compromiso de las Fuerzas Armadas” para lograr la captura de Fernando Farías, acusado de ser uno de los líderes del huachicol fiscal.

El senador celebró la detención de Farías Laguna en Argentina y pidió que se investigue a fondo a todos los funcionarios públicos vinculados con este delito.

Lo anterior, debido a que Farías fue contralmirante de la Secretaría de Marina y es sobrino del almirante Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar en el sexenio de López Obrador. Junto con su hermano Manuel Roberto Farías, encabezó una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos.

Moreno exigió que “no haya impunidad para quienes participaron en este delito y para quienes lo permitieron. México merece justicia”.

Con información de Víctor Chávez.