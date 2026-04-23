‘No tenemos para pagar la renta’: ¿Por qué la caravana migrante dejó de aspirar al ‘sueño americano’?

La mayoría de los integrantes de la caravana migrante son haitianos, nacionalidad que representa la cuarta parte de solicitudes de asilo.

Una caravana migrante integrada por cientos de personas, principalmente haitianos, partió este martes 21 de abril de Tapachula, Chiapas; sin embargo, contrario a lo que ocurría anteriormente, la meta ya no es llegar a Estados Unidos para alcanzar el ‘sueño americano’.

Los migrantes tenían varios meses viviendo en los límites de la frontera sur con Guatemala, en condiciones precarias y a la espera de peticiones de asilo que el Gobierno de México no dio respuesta.

Desde Tapachula, aproximadamente mil migrantes, entre haitianos, centroamericanos y sudamericanos, salieron con rumbo hacia el centro y norte del país, agobiados por las dificultades económicas que enfrentan.

“La situación de los inmigrantes es difícil en Tapachula. No tenemos trabajo, no tenemos para pagar la renta y las rentas están caras, y tenemos que mantener a la familia”, dijo a AP el haitiano Jerry Gabriel, de 29 años.

¿Por qué los migrantes quieren quedarse en México?

Con la llegada de Donald Trump por segunda ocasión a la presidencia de Estados Unidos, las medidas contra los migrantes comenzaron a endurecerse en la frontera norte de México, por lo que los integrantes de las caravanas ya no buscan alcanzar el ‘sueño americano’.

Sin embargo, para los extranjeros tampoco es opción quedarse en la frontera sur de México con Guatemala, pues las precarias condiciones de salud, económicas y de inseguridad no les permiten pasar días tranquilos.

Es por eso que los migrantes buscan acomodarse en ciudades más desarrolladas de México, como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o Tijuana, entre otras, donde buscan mejores trabajos y salarios en tanto esperan una respuesta a sus peticiones de asilo y regularización.

“Estados Unidos no es opción para nosotros. Sólo queremos llegar a Ciudad de México, Tijuana, Monterrey u otro lugar donde podamos vivir”, comentó Gabriel.

Datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) señalan que entre 2020 y 2024, más de 127 mil haitianos solicitaron protección internacional al gobierno federal, lo que representa una cuarta parte de las más de 500 mil solicitudes de todas las nacionalidades.

Con esta nueva caravana, denominada ‘David’, ya suman 18 grupos de migrantes que han salido de la frontera sur desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el gobierno en octubre del 2024. Todas han sido disueltas entre los estados de Chiapas y Oaxaca.

Con información de AP