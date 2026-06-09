‘Boris’ pegará a CDMX y Edomex: Prevén fuertes lluvias para este miércoles 10 de junio

Así estará el clima en CDMX y Edomex este miércoles 10 de junio.

El clima en el Valle de México para el miércoles 10 de junio estará marcado po un cielo nublado. El SMN prevé lluvias fuertes para la región, causadas por la depresión tropical Boris y canales de baja presión. Esto afectará a la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué temperaturas se esperan en el Valle de México?

La Ciudad de México registrará una temperatura mínima de 12.3°C y una máxima de 23.3°C. El viento soplará a 8 km/h. Los cielos en la capital permanecerán nublados durante la jornada.

Toluca tendrá una mínima de 7.3°C y una máxima de 18.0°C, siendo la más fresca del Valle de México. El viento será de 4 km/h. En la capital mexiquense, se esperan cielos cubiertos.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cuáles ciudades del Estado de México tendrán más calor?

En Naucalpan, las temperaturas irán de 11.7°C a 23.0°C. El viento soplará a 7 km/h. El municipio de Naucalpan de Juárez tendrá cielos nublados. Se anticipa un ambiente fresco.

Para Ecatepec, se pronostican una mínima de 12.7°C y una máxima de 24.7°C. Esta ciudad podría ser la más cálida hoy. El viento será de 9 km/h. El municipio de Ecatepec de Morelos tendrá cielos cubiertos.

¿Lloverá este miércoles en el Valle de México?

El SMN indica una alta probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el Valle de México. Estas precipitaciones podrán venir acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. Se sugiere tomar precauciones.

Las lluvias pronosticadas podrían causar un aumento en los niveles de ríos y arroyos. También hay riesgo de deslaves, inundaciones y encharcamientos, lo que reduciría la visibilidad. Se pide a la población estar atenta.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Miércoles 10 de junio: Máxima de 21°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.Jueves 11 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.Viernes 12 de junio: Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Los próximos días en el Valle de México verán un ligero aumento en las temperaturas máximas. Los cielos se mantendrán nublados. Se anticipa un ambiente fresco, pero con un leve ascenso térmico. La población debe seguir las recomendaciones.

Fuente: CONAGUA.

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