‘Forza’ México: Andrea Bocelli se suma al Countdown Concert del Mundial 2026 en CDMX

El tenor Andrea Bocelli se suma al Countdown Concert de la Ciudad de México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

El tenor italiano Andrea Bocelli formará parte del FIFA Countdown Concert de Ciudad de México el próximo miércoles, a un día de la inauguración del Mundial 2026.

“Me emociona pensar en cuántas personas, a través de continentes y culturas, se unirán en torno al mismo juego en los próximos días. El futbol tiene una forma única de unir corazones, generaciones y naciones”, expresó el cantante en sus redes sociales.

El concierto además contará con la participación de artistas como Los Ángeles Azules, Belinda, Elena Rose. Anteriormente a la revelación de Bocelli, se había anunciado la presencia de un artista sorpresa.

El evento se llevará a cabo como parte del proyecto ‘México Vibra’, el cual se realizará en el Auditorio Nacional de la capital los días 9 y 10 de junio como parte de las actividades en el marco del Mundial 2026.

El Countdown Concert se podrá ver en vivo mediante el TikTok oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de los canales oficiales de la FIFA.

¿Qué sabemos sobre el Countdown Concert de CDMX?

El Countdown Concert se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de junio en el ‘Coloso de Reforma’ y estará incluido en el boleto de las personas que compren su entrada para México Vibra, el cual ofrece dos días de conciertos incluidos en una sola entrada.

Además de los artistas que se presentarán en México, anunció la FIFA, habrá conexiones con las presentaciones en vivo de los otros dos conciertos que se realizan en Toronto (Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream, AHI y Wyclef Jean) y Los Ángeles (Major Lazer y Davido).

La organización del Countdown Concert se realiza en colaboración con los Premios Grammy, por lo que se espera que se trate de un evento con un alto grado de producción y con posibles invitados sorpresa.

México Vibra: ¿Quién canta y cuánto cuesta?

El festival México Vibra se realiza el miércoles 9 y jueves 10 de junio en el Auditorio Nacional. Además de los artistas para el Countdown Concert, se presentan:

Carín León

Lucero

Manuel Mijares

Emmanuel

Carlos Rivera

Banda El Recodo

Benny Ibarra

Timbiriche

Aída Cuevas

Carla Morrison

Meme del Real

Estos son los precios del boleto, el cual incluye la entrada los dos días y que se pueden adquirir mediante la plataforma Fanki: