Elecciones 2027: INE rechaza discutir lineamientos para regular actos anticipados de precampaña

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la discusión de lineamientos para regular los actos anticipados de precampaña, lo que desató una discusión con Marco Antonio Baños, representante del recién formado partido Somos México.

El Instituto rechazó por tercera ocasión el análisis de actos de precampaña así como su fiscalización, debido a que el proceso continúa trabado mientras determinan si es competencia de ellos o del Poder Legislativo.

Esto provocó la molestia de la oposición, y Baños declaró que el INE provoca que “el tema se invisibilice”.

“Todo mundo sabe que hay precampañas adelantadas en el país. Todo mundo sabe que hay inequidad en la contienda... Y los partidos nuevos estamos en desventaja”, explicó.

El representante de Somos México aseguró que tanto Morena como el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano ya tienen procedimientos avanzados a mes y medio de que arranque el proceso electoral.

Con ello, reiteró la necesidad de discutir el tema de la fiscalización de gastos anticipados de precampaña, ya que los partidos deberían comprender que las precampañas arrancan hasta que inicia el periodo electoral, es decir, hasta inicios de septiembre.

“No hay proceso electoral ahorita, hay actos anticipados de campaña. Es evidente que no lo quieren ver, entonces me parece muy lamentable que el instituto, sabiendo que tienen un periodo vacacional próximo, van a aprobar esto hasta la tercera semana de agosto.

Humphrey defiende al INE: Asegura que no les corresponde sancionar actos anticipados de precampaña

La consejera Carla Humphrey, quien pidió no eliminar la discusión, recordó que no es responsabilidad del INE la fiscalización de los actos de precampaña anticipados en elecciones locales, y solo la tienen en el caso de las elecciones para diputados y senadores de 2027.

En todo caso, el responsable es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y las autoridades locales.

“Hay que ser muy claros. Nosotros no podemos invadir facultades que tienen las autoridades locales. La Sala Superior nos lo ha dicho una y otra vez. Nosotros no podríamos ni fiscalizar ese gasto anticipado de pre o de campaña sin que la autoridad local determine que sí, que en efecto hubo un acto (de ese tipo)”, declaró.

Con ello, lamentó la decisión de la mayoría de consejeros por rechazar la discusión de los actos anticipados de precampaña para las elecciones de 2027; sin embargo, defendió al INE y aseguró que no pueden criticar ni decir que el instituto “no está haciendo nada”.