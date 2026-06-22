Elecciones 2027: INE reclama posibles actos anticipados de campaña en 27 estados

Aún falta poco menos de un año para las elecciones en México; sin embargo, en 27 estados ya denuncian actos anticipados de campaña y posibles faltas a las reglas por las que el Instituto Nacional Electoral (INE) alarmó en los últimos días.

Arturo Castillo, consejero del INE, explicó que desde abril pasado se detectó propaganda política relacionada con las elecciones 2027 y los procesos internos para la selección de candidaturas.

“Necesitamos emitir a la brevedad, lineamientos para poner una lupa sobre lo que está sucediendo con los partidos políticos en todo el país, y que nosotros como árbitro, no estamos arbitrando”, explicó Castillo.

¿Actos anticipados de campaña? Estas son las irregularidades que observó el INE

Arturo Castillo reportó que el INE ha detectado propaganda impresa en 23 estados.

Dicha propaganda está relacionada con algún tipo de proceso político relacionado con el nombramiento de coordinadores y ‘defensores’, que posteriormente son candidatos a los puestos que se elegirán en las elecciones de 2027.

Hay ocho personas que han manifestado su interés en participar en 2027 por cargos de elección popular a través de entrevistas en medios de cobertura nacional.

Se presentaron 17 renuncias o solicitudes de licencias de funcionarios públicos para contender por cargos de elección popular, así como la presentación de 180 quejas o denuncias en 15 estados relacionadas con personas que abandonan sus cargos con la mira en las elecciones del año que viene.

Esta situación ha provocado reclamos de políticos, medios de comunicación o personas de la sociedad civil en al menos seis estados, y lo más importante es que dichas denuncias pueden ir en aumento.

Arturo Castillo insistió en la necesidad de emitir lineamientos, especialmente porque “la normativa vigente no basta para atender estas circunstancias por dos cuestiones: No nos permite tener una fiscalización anticipada en tiempo para evitar cualquier posible afectación, y dos porque tampoco estamos haciendo un análisis sobre el impacto que hay en radio y televisión que sí es de competencia de este instituto”.