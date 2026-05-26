INE llama a partidos políticos a escoger mejor a sus candidatos para elección 2027

La reforma para evitar –a través de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas– que aspirantes vinculados con el crimen organizado lleguen a la boleta electoral, vulneraría la neutralidad e imparcialidad con la que debe conducirse la autoridad electoral, pues lo convertiría en juez y parte al determinar qué candidaturas deben cancelarse por riesgo, advirtió la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

De acuerdo con la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, la comisión, integrada por cinco consejeros electorales, podría pedir información a organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Fiscalía General de la República (FGR) para evaluar si una candidatura tiene un “riesgo razonable” de posibles vínculos con la delincuencia organizada y proceder.

Por lo anterior, la presidenta del INE pidió en conferencia de prensa a los legisladores no dar al INE la tarea de quitar candidaturas por tema de riesgo y mantener la separación de funciones que corresponden a instancias de procuración de justicia y al árbitro electoral, pues dijo que este debe mantener la confianza, la credibilidad y el respeto de las fuerzas políticas y de la ciudadanía como hasta este momento.

El INE no juzgará a narcocandidatos

“El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia. Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”.

“Si el marco legal obligará al INE a asumir funciones que impliquen juzgar, determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas. Por ello, es fundamental que el texto normativo mantenga la separación de funciones”, indicó la presidenta del INE.

INE llama a partidos políticos a elegir buenos candidatos

Detalló que la iniciativa establece que someter los perfiles a esta evaluación será un proceso estrictamente voluntario y quedará en las manos de los institutos políticos “la decisión de enviar la totalidad o solo una parte de sus listas de aspirantes a esta revisión o ninguna”, por lo que, antes de que se apruebe la reforma, insistió en su exigencia a los partidos políticos a ser “demócratas, que se apeguen a la legalidad, y que sean estrictamente responsables de generar las candidaturas con la mayor transparencia y claridad”.

Agregó que en el INE están listos para cumplir con la labor de coordinación institucional y para preservar el sistema democrático; no obstante, dijo que continuarán “exigiendo que cada autoridad competente del Estado mexicano, así como los propios actores políticos, asuman con rigor y sin excepciones la parte que le corresponde”.