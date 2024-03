Candidatos vinculados al crimen pueden participar si cumplen ESTA CONDICIÓN, dice AMLO

Las elecciones de 2024, además de ser las más grandes de la historia, se perfilan para ser una de las más violentas, con el asesinato de al menos 23 personas que participaron en el proceso electoral de este año.

¿Por qué fueron asesinados esos precandidatos? ¿Tenían vínculos con el crimen organizado? El tema llegó a la ‘mañanera’ de este 8 de marzo cuando se pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador dar su opinión sobre una serie de video de supuestos miembros de cárteles acusando o desligándose de tener relación con actores políticos.

Uno de esos casos recordados en la conferencia de López Obrador fue el de Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, quien en julio del año pasado fue exhibida conversando con un presunto líder criminal.

De acuerdo con El Universal, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena eliminó cualquier posibilidad de reelección para Norma Otilia Hernández al excluirla de la encuesta por la que el partido guinda decidirá a su abanderado o abanderada para la alcaldía de Chilpancingo.

“Ante este tipo de señalamientos que se han hecho sobre presuntos vínculos de figuras políticas con el crimen organizado y que hasta el momento no se han corroborado, estaría usted de acuerdo que sus derechos políticos de estos personajes sean restringidos para contender en el proceso electoral que está en curso. ¿Cuál es su postura en este sentido?”, se le preguntó.

¿Qué opina AMLO sobre candidatos señalados de estar involucrados con el crimen?

López Obrador consideró que a los candidatos acusados de tener supuestos vínculos con el crimen organizado se les debe permitir participar en el proceso electoral de este año... siempre y cuando haya acusaciones comprobadas en su contra.

El titular del Ejecutivo opinó que un abanderado no puede ser legalmente elegible si tiene con antecedentes penales, pero sí puede participar en los comicios si las autoridades no pueden probar las faltas por las que son señalados.

“El que nada debe nada teme y además, si no están involucrados por qué los van a hacer a un lado, claro que quisieran los del bloque conservador, (Joaquín) López Dóriga, Ciro (Gómez Leyva) y Loret (de Mola) que no fuesen candidatos quienes no son de la simpatía de sus jefes, pero todos tenemos derecho, de acuerdo a la Constitución, a votar y a ser votados”, declaró.

Sobre la reelección de la alcaldesa dijo estar de acuerdo si es que está legalmente permitido y apuntó que él no fue el responsable de aprobar esta figura.

“Cuando yo dirigí Morena, pedimos a la entonces Procuraduría y a todas las instancias, les mandamos la lista de los candidatos, que eso es lo que yo creo que deben hacer los partidos, es una recomendación: ‘A ver, aquí están todos los candidatos’, porque no basta con la carta de no antecedentes penales, y así ya no hay ningún problema”, dijo.