Conferencia ‘mañanera’ de AMLO hoy 8 de marzo: Síguela aquí en vivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia matutina de este viernes 8 de marzo desde Morelia, Michoacán, acompañado del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el gabinete de Seguridad.

¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de AMLO de hoy 8 de marzo?

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio la bienvenida a las mujeres presentes en la conferencia con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres este 8 de marzo.

“Saludar a todas las mujeres que forman parte del gabinete, que nos honran y que están aquí con nosotros en Morelia, el día 8 de marzo, el día de la defensa de los derechos de las mujeres, de todas las mujeres de México y de Michoacán también”, dijo.

Mientras que, cada una de las integrantes del gabinete de Seguridad brindaron un emotivo discurso con motivo de este día.

AMLO dice que un normalista de Ayotzinapa falleció en enfrentamiento con policías

El enfrentamiento registrado en Chilpancingo el jueves por la noche, a la altura del libramiento de Tixtla, dejó un normalista de Ayotzinapa fallecido y otro herido, informó esta mañana López Obrador.

“Es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se lleva a cabo una protesta en Palacio Nacional, lo que ya se conoce, sin embargo, son cosas distintas”, aclaró en referencia al derribo de una puerta de la sede presidencial por parte de normalistas de Ayotzinapa, quienes buscaban que atendiera a las madres y padres de los 43 desaparecidos.

“Esto que lamentablemente ocurre, se da en Chilpancingo y son dos jóvenes que van en un carro. La policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado, pasan un arco que sí está a la entrada de Chilpancingo viniendo de Tixtla. Cerca de un hotel los detienen, dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías, lamentablemente pierde la vida un joven”, detalló.

Indicó que hubo otra persona herida, aunque no de gravedad. Envió el pésame a los familiares y amigos del normalista fallecido y aclaró que los hechos no se relacionan con las protestas en apoyo a los 43 estudiantes desaparecidos, sino con los festejos por el 98 aniversario de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

“Aclarando que no fue un choque de policías y manifestantes, es otra cuestión lamentable, porque no queremos que nadie pierda la vida y no queremos caer en provocaciones, todos tenemos que actuar de manera responsable”, señaló.

Asimismo, adelantó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso para que se investigue a fondo.

¿Por qué Canadá decidió solicitar visa a mexicanos? Esto explicó Alicia Bárcena

La canciller Alicia Bárcena explicó que Canadá implementó el requerimiento de visa a mexicanos debido al incremento en las solicitudes de asilo en los últimos tres años y el alto costo de mantener a una persona bajo este estatus.

Cuestionada sobre este tema, Barcena señaló que las solicitudes de asilo de mexicanos en Canadá aumentaron de 3 mil en 2021 a casi 26 mil en 2023.

“Cada siete solicitantes le cuestan a Canadá 100 millones de dólares porque les dan todo, y tarda dos o tres años en procesar la solicitud y esas personas no pueden volver a México, se deben quedar allá, ese fue un poco el detonante”, detalló.

Homicidios dolosos en Michoacán aumentan en enero 2024

Los homicidios dolosos en Michoacán incrementaron 5.4 por ciento en enero de este año, informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aunque las cifras no coinciden con las que brinda el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con el general, en enero se registraron 135 casos, siete más que en diciembre de 2023 y la cifra más alta desde julio del año pasado, cuando se reportaron 143 casos.

Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo registró 156 casos en su reporte de víctimas de enero de 2024, un incremento de 6.8 por ciento a comparación de diciembre del año pasado, cuando reportó 146 casos.

El acumulado anual exhibido esta mañana muestra que este delito ha disminuido desde el pico registrado en 2021 de 2 mil 233 casos. En 2022, se registraron mil 969 y en 2023, mil 438 casos.

No obstante, los reportes anuales del Secretariado Ejecutivo muestran 2 mil 731 casos en 2021; 2 mil 423 en 2022 y mil 756 en 2023.

La ‘mañanera’ de AMLO en VIVO hoy 8 de marzo