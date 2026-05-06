Trump se entromete en negocios de China con Irán: Hablará con Xi sobre compra de crudo iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutirá las compras continuas de energía de China a Irán cuando se reúna con el presidente Xi Jinping la próxima semana, según el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

“No queremos que esto sea algo que descarrile la relación más amplia, ni ningún acuerdo que pueda surgir de nuestra reunión en Beijing”, dijo Greer en una entrevista con Bloomberg TV el miércoles. “Pero sin duda es algo que puede surgir”.

La administración Trump ha criticado a Beijing por financiar a Irán mediante compras de energía y ha advertido a los bancos que enfrentan el riesgo de sanciones secundarias si respaldan a refinerías chinas que adquieren petróleo iraní. Washington ha intensificado los esfuerzos para cortar los envíos de petróleo iraní, una fuente financiera clave.

El mes pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., una de las mayores refinerías privadas de China, apuntando a un actor grande y bien conectado en la vasta industria de procesamiento de crudo del país.

“Irán es el mayor patrocinador estatal del terrorismo en el mundo”, dijo Greer. “Y cualquiera que esté comprando petróleo a Irán está contribuyendo a eso”.

Reunión de China e Irán en Beijing

La reunión entre el canciller iraní, Abás Araqchí, y su homólogo chino, Wang Yi, comenzó este miércoles en Beijing, una semana antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, viaje a China para abordar, entre otros asuntos, la situación en Oriente Medio.

Medios estatales chinos informaron del comienzo del encuentro, si bien todavía no se han hecho públicos detalles sobre lo tratado entre ambos.

La Cancillería iraní había informado de que Araqchí abordaría en Beijing las relaciones bilaterales, así como los acontecimientos regionales e internacionales.

La visita coincide con un frágil alto el fuego vigente desde principios de abril entre Irán y Estados Unidos y después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asegurara este martes que “terminó” la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero, y que se abrió una nueva fase con una operación “defensiva” destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán y Washington.

El viaje del diplomático iraní se produce una semana antes de la visita de Trump a China, la primera de un presidente estadounidense al país asiático desde 2017 y prevista a partir del 14 de mayo.

Con información de EFE