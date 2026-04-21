Trump presume que EU interceptó un ‘regalo’ de China para Irán: ‘Había quedado en algo con Xi Jinping’

Trump ha amenazado con imponer aranceles del 50 por ciento a los productos de los países que arman a Teherán. (EFE).

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó que su ejército interceptó un barco que llevaba ‘un posible regalo de China’ a Irán, según TurkeyToday.

Según la declaraciones dadas en CNBC, el mandatario detalló que el buque transportaba algunas cosas ‘que no eran muy agradables’.

Trump agregó que ‘el regalo’ le sorprendió un poco, ya que pensó que había quedado claro que China no apoyaría a Irán.

Hace una semana el mandatario chino Xi Jinping le aseguró a Trump que no haría envíos de armas a Irán.

Además, hace algunas semanas el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo son estables, pero advirtió a China que no se acerque a Irán en medio del conflicto de Oriente Medio.

Trump ha amenazado con imponer aranceles del 50 por ciento a los productos de los países que arman a Teherán, una medida que podría descarrilar la delicada tregua comercial con China si la lleva a cabo. Pekín no envía armas directamente a Irán, pero le proporciona tecnología de doble uso.

“Si China va a involucrarse en Irán de una manera que perjudique los intereses de Estados Unidos, entonces obviamente eso lo complica, y es responsabilidad de China eliminar esa posibilidad”, dijo Greer en una entrevista el viernes en CNBC.

¿De qué hablaron Xi Jinping y Trump en su reunión la semana pasada?

El 15 de abril Trump aseguró que China “ha acordado no mandar armas a Irán” y recordó a su homólogo chino, Xi Jinping, que Estados Unidos “es bueno peleando, si tenemos que hacerlo”.

Trump aseguró que “China está muy contenta de que yo estoy abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz” y añadió: “lo hago también por ellos y por el mundo”.

“El presidente Xi me va a dar un abrazo grande y gordo cuando llegue allí (China) en unas semanas. Estamos trabajando de manera inteligente y muy bien ¿No es eso mejor que pelear?”, añadió el mandatario estadounidense.