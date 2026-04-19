EU e Irán retoman las negociaciones de paz bajo amenazas de Trump: ‘Se acabaron las relaciones amables’

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió una segunda ronda rápida de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió una segunda ronda rápida de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad esta semana, al tiempo que volvió a amenazar con atacar todas las centrales eléctricas y puentes del país si fracasan las negociaciones.

Irán se mostró evasivo respecto a su participación en las conversaciones. La agencia de noticias semioficial Tasnim informó que la República Islámica no asistiría mientras se mantuviera el bloqueo naval estadounidense, que comenzó el lunes 13 de abril.

“Estamos ofreciendo un TRATO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas y cada una de las centrales eléctricas y todos y cada uno de los puentes de Irán”, dijo Trump en una publicación en redes sociales la madrugada del domingo. “¡SE ACABARON LAS RELACIONES AMABLES!”

El vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner, viajarán a Islamabad el lunes 20 de abril por la noche para mantener conversaciones el martes, según informó un funcionario de la Casa Blanca.

¿Qué se abordará en la segunda ronda de conversaciones entre Irán y EU?

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, declaró en el programa Face the Nation de la cadena CBS que la segunda ronda de conversaciones sería una continuación de los términos que Vance presentó la semana pasada.

El anuncio se produjo después de que Irán revirtiera su decisión y cerrara el estrecho, llegando incluso a disparar contra algunos barcos que intentaban transitar por esa vía marítima estratégica.

El enfrentamiento por el estrecho de Ormuz, por donde fluía aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes de que comenzara la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, amenaza con agravar la crisis energética mundial y está socavando la predicción de Trump del fin de semana sobre un rápido fin de la guerra.

El canal de comunicación es solo uno de los asuntos pendientes, junto con las capacidades nucleares de Irán y la continua invasión israelí del Líbano. Trump ha afirmado que Irán ha accedido a poner fin a su programa nuclear, pero Irán lo ha negado.

“Los barcos están a la espera de instrucciones de las fuerzas armadas iraníes para determinar si pueden transitar por esa ruta”, informó el domingo la agencia de noticias semioficial iraní Mehr.

Sin embargo, a última hora del sábado, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien encabezó la delegación iraní en las conversaciones con Estados Unidos a principios de este mes en Pakistán, afirmó que, si bien persisten diferencias significativas, las negociaciones avanzan. Añadió que las fuerzas armadas iraníes están preparadas para actuar incluso mientras se llevan a cabo las conversaciones.

El bloqueo naval estadounidense permite que los barcos que transportan carga no iraní salgan del Golfo Pérsico, pero no los que hayan zarpado de puertos iraníes, lo que llevó a la República Islámica a volver a cerrar el estrecho.

“Es imposible que otros atraviesen el estrecho de Ormuz mientras que nosotros no podemos”, dijo Ghalibaf en un discurso televisado.

La pelea entre EU e Irán por el estrecho de Ormuz

Mientras tanto, el ejército estadounidense se prepara para abordar petroleros vinculados a Irán y confiscar buques mercantes en aguas internacionales en los próximos días para presionar a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz, informó el Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses anónimos. La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios sobre la información publicada por el Journal.

La armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica emitió un comunicado el sábado por la tarde advirtiendo a los buques que no abandonen sus fondeaderos en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, y que acercarse al estrecho “se considerará cooperación con el enemigo, y el buque que lo infrinja será atacado”.

“Querían volver a cerrar el estrecho, como llevan haciendo durante años, y no pueden chantajearnos”, dijo Trump a los periodistas el sábado refiriéndose a Irán, aunque el estrecho estuvo completamente abierto hasta que Estados Unidos e Israel comenzaron su campaña de bombardeos hace siete semanas.