Regresa el jitomate a tu cocina: Sheinbaum acuerda con productores de 18 estados para bajar el precio

Los precios del jitomate bajarán en México con el acuerdo que propone Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que logró un acuerdo con productores de 18 estados para bajar los precios del jitomate en México.

El acuerdo consiste en “garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación y un esquema de ordenamiento que permita bajar el precio”.

La mandataria no definió cuánto tiempo tardará en bajar el precio del jitomate ni si continuará la polémica con Estados Unidos ante los aranceles de Donald Trump.

En el encuentro estuvo Edgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

¿Qué sabemos del acuerdo para bajar los precios del jitomate?

El ‘Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate’ fue suscrito por productores, comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio, con el objetivo de mejorar la coordinación entre todos los participantes de la cadena productiva y evitar desequilibrios que provoquen incrementos abruptos en los precios.

El precio del jitomate acumuló dos meses y medio con una inflación anual superior al 100 por ciento. Tan solo durante la primera quincena de mayo, el incremento anual fue de 118.5 por ciento, sin embargo, en la primera quincena de marzo alcanzó 152 por ciento, su nivel más alto desde febrero de 2006, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el acuerdo busca fortalecer la relación entre productores y compradores para construir condiciones que permitan una mayor estabilidad en el mercado y avanzar hacia una prosperidad compartida.

El mecanismo será coordinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en conjunto con la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Además, contará con la participación de especialistas de organismos técnicos y programas gubernamentales enfocados al desarrollo rural.

Como parte de la estrategia, Agricultura implementará una plataforma digital de planeación que permitirá vincular la capacidad productiva con la demanda nacional y los compromisos de exportación. A través de esta herramienta se emitirán avisos de siembra y se coordinarán acciones para evitar sobreofertas o escasez que afecten el comportamiento de los precios.

El programa beneficiará a más de 12 mil productores de pequeña y mediana escala, quienes generan alrededor de 3.7 millones de toneladas de jitomate al año en más de 50 mil hectáreas. Del total de la producción, aproximadamente la mitad se destina a los mercados de exportación.

Los productores también podrán acceder a créditos, capacitación, asistencia técnica, insumos agrícolas y acompañamiento especializado en temas sanitarios y de inocuidad, con el propósito de fortalecer la productividad y reducir riesgos para las cosechas.

Profeco vigilará el comportamiento de los precios en los puntos de venta finales y realizará monitoreos permanentes a proveedores y comercializadores para verificar que los beneficios derivados del acuerdo lleguen efectivamente a los consumidores.

La titular de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, explicó que el acuerdo permitirá estabilizar gradualmente los precios después de una serie de factores que afectaron la oferta del producto, entre ellos las intensas heladas registradas en Estados Unidos, las granizadas en regiones productoras de México y la incidencia de algunas plagas en los cultivos.

El gobierno federal señaló que el mecanismo es de carácter voluntario y busca coordinar a los sectores público, productivo, comercial y académico para fortalecer el abasto nacional, proteger la economía familiar y garantizar condiciones más favorables para los productores de jitomate.