CDMX activa alerta por lluvia en 8 alcaldías; no hay servicio en 5 estaciones de Línea A del Metro

De acuerdo con los pronósticos, julio iba a ser un mes menos lluvioso en la CDMX por efecto de la canícula.

Iztapalapa está bajo alerta naranja por lluvia con granizo que puede provocar encharcamientos y caída de árboles, alerto la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) este lunes 20 de julio.

Debido a la intensidad, el Metro suspendió el servicio entre las estaciones Guelatao y La Paz de la Línea A. “Se coordina el apoyo con unidades del servicio RTP para el traslado de usuarios. Personal labora para restablecer la operación en su totalidad lo antes posible”, publicó en su cuenta de X.

La dependencia activó la alerta amarilla por lluvias para otras siete alcaldías:

Coyoacán.

Iztacalco.

Milpa Alta.

Tláhuac.

Tlalpan.

Venustiano Carranza.

Xochimilco.

De acuerdo con el radar de la dependencia, las nubes de lluvia vienen del noreste y se mueven con dirección suroeste. “Se prevé que las lluvias continúen durante la tarde con posible caída de granizo en la Ciudad de México", apuntó.

La SGRIPC agregó una alerta por tormenta eléctrica en Iztapalapa y Tláhuac, por lo que recomendó suspender actividades al aire libre; no refugiarse debajo de árboles ni estructuras de metal, y evitar bañarse o lavar trastes a los habitantes de esas demarcaciones.

Las lluvias en la mitad de las alcaldías de la CDMX vienen con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Toma en cuenta las siguientes advertencias:

No subas a lugares altos y expuestos al viento.

Guarda y retira objetos del exterior que puedan caer.

Cierra puertas y ventanas que puedan azotarse.

Apártate de lugares en visible riesgo de caer.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también pidió a los automovilistas extremar precauciones si piensan viajar en las siguientes carretas y/o autopistas: