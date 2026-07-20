Clima en CDMX y Edomex: Día fresco y cielo despejado para el martes 21 de julio

Así estará el clima para la Ciudad de México el martes 21 de julio.

El Valle de México tendrá un martes 21 de julio con condiciones mayormente despejadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas frescas a cálidas para la jornada.

En Ciudad de México, la máxima será de 25.3°C y la mínima de 11.0°C, un día ideal para actividades al aire libre sin preocupaciones por lluvias.

¿Qué temperatura hará mañana en CDMX y Edomex?

Para la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima de 25.3°C y una mínima de 11.0°C. En contraste, Toluca registrará las temperaturas más bajas de la región, con una máxima de 21.3°C y una mínima de 5.0°C. Será esencial que sus habitantes se abriguen bien durante la mañana.

Naucalpan de Juárez experimentará una máxima de 25.0°C y una mínima de 10.0°C. Ecatepec de Morelos será la ciudad más cálida del Valle de México, con una máxima de 26.3°C y una mínima de 10.0°C. Estas variaciones reflejan la diversidad climática de la zona.

¿Lloverá este martes en el Valle de México?

Para el martes 21 de julio, la probabilidad de lluvia es baja en la mayor parte del Valle de México. Se espera un cielo despejado o poco nuboso durante todo el día. Los vientos serán ligeros, lo que hará el ambiente muy agradable para cualquier actividad planeada.

El viento en Ciudad de México y Naucalpan alcanzará los 9 km/h, mientras que en Toluca será de 4 km/h. Estas condiciones son típicas para la temporada, sin alertas por vientos fuertes. No se prevén tormentas o granizo en el Valle de México, asegurando un día tranquilo.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 21 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 9 km/h. Miércoles 22 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h. Jueves 23 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

La tendencia general para los próximos días en el Valle de México es de estabilidad. Las temperaturas se mantendrán en rangos similares a los del martes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el monzón mexicano causará lluvias intensas en el noroeste del país, pero sin impacto en nuestra región.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas agradables y el cielo despejado, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas centrales del día. Aunque el calor no será extremo, el uso de protector solar es importante para proteger la piel de los rayos UV, incluso en días nublados.

Para quienes salgan, se sugiere usar ropa ligera y cómoda. Las mañanas serán frescas, sobre todo en Toluca, por lo que una chamarra ligera puede ser útil. No se requiere paraguas, ya que la probabilidad de lluvia es mínima en el Valle de México, garantizando un día seco.

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